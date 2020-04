Les États-Unis suppriment plus de 5000 centres de consultations externes en tant qu’hôpitaux de fortune dans la crise COVID-19

L’administration Trump a ouvert la voie lundi pour utiliser immédiatement les centres de chirurgie ambulatoire, les hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, les hôtels et même les dortoirs comme hôpitaux de fortune, centres de soins de santé ou sites de quarantaine pendant la crise des coronavirus.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont annoncé qu’ils renonçaient temporairement à une série de règles, permettant ainsi aux médecins de soigner plus de patients.

Les hôpitaux et les systèmes de santé débordés de patients atteints de COVID-19 pourront transférer des personnes ayant d’autres besoins médicaux vers les 5 000 centres de chirurgie ambulatoire du pays, dont environ la moitié sont affiliés à des hôpitaux. Cela donnera au pays des milliers de lits d’hôpitaux et de salles d’opération supplémentaires, dont certains disposent de ventilateurs ou d’appareils d’anesthésie au gaz qui pourraient être réutilisés comme ventilateurs.

Les centres de chirurgie ambulatoire seront autorisés à traiter les patients ayant d’autres besoins critiques – tels que des blessures graves, un cancer ou des crises cardiaques – sans rapport avec COVID-19, permettant aux hôpitaux de conserver des ressources rares et de réduire le risque d’infection pour ces patients.

Jusqu’à présent, la réglementation fédérale autorisait les centres de chirurgie ambulatoire à soigner les patients pendant un maximum de 24 heures.

«Le transfert de patients non infectés aidera le personnel hospitalier à se concentrer sur les patients COVID-19 les plus critiques, à maintenir les protocoles de contrôle des infections et à conserver l’équipement de protection individuelle», a indiqué l’agence dans un communiqué.

De nombreux centres de chirurgie ambulatoire avaient fermé après avoir reçu l’ordre d’interrompre les procédures électives. Au cours des dernières semaines, une coalition d’anesthésiologistes leur a demandé de cesser d’effectuer des chirurgies non essentielles et d’aider les hôpitaux.

Les dérogations “permettront aux hôpitaux de sauver plus de vies” en effectuant “des chirurgies et des procédures qui ne peuvent pas attendre la fin de la pandémie”, a déclaré Bill Prentice, PDG de l’Ambulatory Surgery Center Association, un groupe industriel.

Avant l’annonce de la CMS, la California Ambulatory Surgery Association avait exprimé sa volonté d’aider.

Les centres de consultations externes “veulent faire partie de la solution car l’ensemble du secteur des soins de santé doit se lever pour relever cet énorme défi”, a déclaré Michelle George, présidente de la California Ambulatory Surgery Association, dans un communiqué publié lundi matin. «Nous avons des ressources précieuses à prêter à cette crise, qu’il s’agisse de personnel, d’espace, d’équipement, de fournitures ou d’autres capacités. Les ASC se coordonnent avec les équipes de santé publique aux niveaux local et régional pour déterminer comment leurs installations peuvent être utilisées le plus efficacement au cas par cas. »

Les avocats qui ont fait pression pour que des centres de chirurgie assistent les hôpitaux ont salué cette décision.

«Il s’agit d’une grande étape dans la lutte contre cette pandémie», a déclaré le Dr Adam Schlifke, anesthésiste et professeur adjoint de clinique à l’Université de Stanford en Californie.

“Nous reconnaissons que ça va être difficile”, a déclaré Schlifke. «C’est extrêmement compliqué, mais nous sommes ici pour soutenir tous les centres de chirurgie qui devront se convertir à la suite de cette commande.»

Les dérogations permettront aux hôpitaux d’embaucher des médecins et des fournisseurs de soins de santé locaux pour faire face à de possibles augmentations; transférer le matériel essentiel, y compris le matériel de télémédecine, dans les cabinets des médecins; et fournir des repas et des soins aux enfants pour leurs agents de santé.

Les hôpitaux pourront trier les patients malades dans des lieux communautaires, puis les envoyer dans l’établissement le plus approprié, selon CMS.

«Les prestataires de soins de santé de première ligne doivent pouvoir se concentrer sur les soins aux patients de la manière la plus flexible et innovante possible», a déclaré l’administrateur de CMS Seema Verma. «Cet assouplissement temporaire sans précédent de la réglementation aidera le système de soins de santé à faire face aux vagues de patients en lui fournissant des outils et un soutien pour créer des sites de soins non traditionnels et les doter rapidement en personnel.»

Même avec des installations supplémentaires, les hôpitaux et les systèmes de soins de santé pourraient manquer de personnel, en particulier lorsque les prestataires de santé tombent malades avec COVID-19. Bien que les centres de chirurgie emploient généralement leurs propres infirmières, ils ont tendance à partager les chirurgiens avec les hôpitaux locaux.

Plus d’une douzaine d’États et d’associations de soins de santé ont demandé des dérogations. Le déménagement de la CMS signifie que les autres États n’auront plus besoin de demander des dérogations.

Le Texas avait pris les devants ces derniers jours, avant même la nouvelle annonce, en autorisant les hôpitaux à utiliser des installations hors site. La semaine dernière, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a manifesté son intérêt pour l’utilisation des centres de chirurgie ambulatoire pour étendre les soins en leur ordonnant de dire à l’État combien de respirateurs ils possédaient.

Parmi d’autres changements radicaux:

Les ambulances seront autorisées à transporter des patients vers des centres de chirurgie ambulatoire, des centres de santé mentale communautaires, des centres de santé agréés par le gouvernement fédéral, des cabinets de médecins, des établissements de soins d’urgence et tout autre endroit fournissant des services de dialyse lorsqu’un centre de traitement de l’insuffisance rénale dédié n’est pas disponible. Les hôpitaux pourront facturer les services fournis en dehors de leurs quatre murs et les services d’urgence peuvent utiliser les services de télésanté pour évaluer les personnes malades.

Les hôpitaux appartenant à des médecins peuvent augmenter temporairement leur nombre de lits autorisés, de salles d’opération et de salles d’opération, selon CMS.

Au lieu d’aller dans des salles d’urgence surpeuplées, les patients pourraient se rendre dans des endroits hors site pour être évalués par des fournisseurs de soins de santé d’urgence en utilisant la télémédecine. Ce changement aidera à préserver l’espace dans la salle d’urgence pour ceux qui en ont le plus besoin. Le CMS permettra aux prestataires de soins de traiter plus de patients via des applications ou par téléphone et de facturer au même rythme que les visites en personne.

Les adjoints au médecin et les infirmières praticiennes seront autorisés à commander des tests et des médicaments qui auraient pu nécessiter une ordonnance d’un médecin, tant que la loi de l’État le permet. De plus, les infirmières anesthésistes certifiées n’auront plus à travailler sous la supervision d’un médecin, ce qui permettra aux médecins de se concentrer davantage sur les patients et moins sur la supervision.

Pour réduire le besoin pour les patients ayant des problèmes de santé non liés à COVID-19 d’aller au cabinet d’un médecin ou à l’hôpital, les médecins seront autorisés à surveiller les patients à distance avec des appareils qui peuvent mesurer les niveaux de saturation en oxygène d’un patient en utilisant l’oxymétrie de pouls.

Des experts en soins de santé suggèrent que l’administration offre de telles dérogations depuis des semaines. Le pays a «dû rassembler toutes les installations et le personnel raisonnables», a déclaré Arthur Caplan, professeur de bioéthique au NYU Langone Medical Center. «La meilleure façon de rationner est de l’éviter en étirant les ressources et en partageant.»

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 30 mars 2020.

