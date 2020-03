Les États-Unis utiliseront la chloroquine et l’hydroxychloroquine dans les cas très graves de coronavirus

Avec près de 150 000 cas – ce qui représente 20% de toutes les infections dans le monde – et environ 2 500 décès, la Federal Drug Administration (FDA) a autorisé l’utilisation de chloroquine, hydroxychloroquine et phosphate de chloroquine chez les patients Coronavirus. Mais seulement dans des cas très graves.

Et c’est que les médicaments sont utilisés, généralement pour le traitement du paludisme, du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde sévère. Cependant, malgré la crise du COVID-19, la FDA n’avait pas autorisé son utilisation auparavant car, en plus du manque de preuves cliniques, elle a de nombreux effets indésirables. Ils peuvent provoquer la cécité et même la mort.

Les réactions secondaires sont très fortes: si elles vont trop loin en termes de durée de traitement ou de dose, elles peuvent même conduire à la cécité voire à la mort. Ils sont utilisés dans des cas déjà très extrêmes (de COVID-19) où ils seraient la seule issue. Lorsque le risque est justifié et qu’il en vaut la peine », a expliqué la journaliste Ariel Moutsatsos lors du programme Atando Cabos, avec Denise Maerker.

Par conséquent, la FDA a souligné que l’utilisation de chloroquine et hydroxychloroquine chez les patients Coronavirus Ce sera à la discrétion et sur réservation des médecins.

Il est important de noter que ce médicament n’empêche pas COVID-19 et ne peut être administré que sur ordonnance d’un médecin.

