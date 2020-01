Les États-Unis vont mettre en quarantaine 195 Américains évacués de Wuhan

Les responsables de la santé américains ont déclaré vendredi qu’ils mettraient en quarantaine 195 citoyens américains évacués de Wuhan, en Chine, au milieu d’une épidémie d’un nouveau coronavirus – la première fois en 50 ans, les Centers for Disease Control and Prevention ont pris de telles mesures.

La commande sera effective pendant 14 jours à compter de la date d’évacuation.

Le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national du CDC pour la vaccination et les maladies respiratoires, a déclaré aux journalistes que les responsables de la santé étaient préparés à la possibilité que l’épidémie du coronavirus puisse devenir une pandémie – la propagation mondiale d’une maladie. «Nous nous préparons comme s’il s’agissait de la prochaine pandémie», a-t-elle déclaré, soulignant que l’agence espérait qu’elle ne le deviendrait pas.

“Si nous prenons des mesures énergiques maintenant, nous pourrons peut-être atténuer l’impact du virus sur les États-Unis”, a déclaré Messonnier.

Elle a ajouté: “S’il vous plaît ne laissez pas la peur ou la panique guider vos actions.”

Les passagers sont arrivés mercredi à la base de réserve aérienne de March, dans le sud de la Californie, après un vol depuis Wuhan, avec une escale à Anchorage. Les passagers avaient été surveillés pour détecter des symptômes, notamment de toux et de fièvre, avant, pendant et après le vol.

Les responsables américains ont déclaré mercredi que tous les passagers s’étaient portés volontaires pour rester à la base de façon isolée pendant quelques jours pendant qu’ils pouvaient être évalués, mais une personne a tenté de quitter la base cette nuit-là et a été placée sous quarantaine de 14 jours par les autorités locales.

La question de la quarantaine fédérale a été ordonnée pour un certain nombre de raisons, ont déclaré des responsables du CDC. Parmi eux: le nombre de cas confirmés et de décès en Chine a bondi chaque jour cette semaine; davantage de pays signalent des infections, y compris des incidents de transmission interhumaine du virus; et des preuves documentées cette semaine par des chercheurs allemands qui ont montré qu’une personne ne présentant aucun symptôme du virus le transmettait à d’autres.

Le virus, provisoirement connu sous le nom de 2019-nCoV, a causé près de 9700 infections confirmées et tué 213 personnes en Chine. Une centaine d’infections supplémentaires ont été signalées dans 18 autres pays et aucun décès. La grande majorité des cas en dehors de la Chine provenaient de personnes qui ont attrapé le virus en Chine et se sont ensuite rendues dans les autres pays.

Les responsables du CDC ont défini la décision de mise en quarantaine comme le meilleur moyen d’empêcher la propagation potentielle du virus aux familles et aux communautés de la population. Ils ont dit que surveiller les gens pendant 14 jours signifiait également que si l’un d’entre eux tombait malade, ils pouvaient être rapidement identifiés.

Les scientifiques du CDC ont développé un test pour le coronavirus, mais Messonnier a déclaré qu’il pourrait ne pas être suffisamment avancé pour détecter le virus si les gens ne présentent pas encore de symptômes. La quarantaine est fixée à 14 jours, car il s’agit de la plus longue période pendant laquelle le virus est censé pouvoir «incuber» chez une personne avant de créer des symptômes.

La mise en quarantaine des personnes implique de restreindre les mouvements des personnes qui peuvent avoir été exposées à un agent pathogène mais qui ne sont pas encore malades; c’est différent de l’isolement, qui fait référence au confinement des personnes malades. La dernière fois qu’une ordonnance fédérale de mise en quarantaine a été émise pour des cas potentiels, c’était dans les années 1960 pour l’évaluation de la variole, ont déclaré des responsables du CDC.

Le CDC a également confirmé vendredi que la Chine avait accepté d’autoriser certains de ses experts dans le pays “à soutenir” la réponse chinoise et à aider à étudier la transmission du virus et l’ampleur de la gravité des infections, a déclaré un porte-parole. L’Organisation mondiale de la santé envoie une autre mission en Chine pour collaborer à la réponse et à l’enquête.

Les passagers rapatriés ont été évacués de Wuhan, la ville chinoise centrale de 11 millions d’habitants où les cas de virus ont été documentés pour la première fois le mois dernier et où l’épidémie est centrée. Les responsables américains ont organisé le vol alors que le virus se propageait et que la Chine a imposé des interdictions à Wuhan et à d’autres villes, interrompant les voyages vers et depuis les zones et mettant essentiellement en quarantaine des dizaines de millions de personnes.

Une personne fiévreuse n’a pas été autorisée à monter à bord du vol à Wuhan, ont annoncé mercredi des responsables américains.

Messonnier a qualifié la mise en quarantaine «d’action sans précédent». Mais, a-t-elle dit, «nous sommes confrontés à une menace sans précédent pour la santé publique».

Les responsables du CDC ont reconnu qu’une quarantaine était accompagnée d’inconvénients, y compris le risque de peur et de stigmatisation des personnes en quarantaine. «Nous prenons toutes les mesures pour nous assurer que les gens sont traités avec dignité et respect», a déclaré le Dr Martin Cetron, directeur des migrations mondiales et de la quarantaine du CDC.

Il y a eu six cas confirmés aux États-Unis d’infection par le coronavirus. Cinq étaient liés aux voyages. Le sixième, annoncé jeudi, a marqué le premier cas américain de transmission interhumaine; l’un des cas liés au voyage, une femme de l’Illinois, a transmis le virus à son mari avant qu’elle ne soit isolée.

Depuis le début de l’épidémie, les responsables de la santé américains ont déclaré qu’ils s’attendaient à des cas liés aux voyages et à ce que certains de ces patients transmettent le virus à leurs proches. S’ils peuvent restreindre le virus à des cas de propagation limitée parmi les contacts et empêcher le virus de circuler plus largement, il est beaucoup plus facile d’étouffer le virus.

Jeudi, le Département d’État a augmenté son avertissement aux voyageurs américains, les exhortant à éviter les voyages en Chine. Le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a cité la déclaration de l’OMS de l’épidémie comme une urgence sanitaire mondiale dans le cadre de l’avertissement. Mais les responsables de l’OMS ont souligné que la déclaration était faite pour encourager les pays à ne pas imposer de restrictions aux voyages et au commerce en Chine.

Plusieurs compagnies aériennes ont interrompu les vols à destination et en provenance du continent chinois, notamment vendredi, American, Delta et United.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 31 janvier 2020