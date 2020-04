Les étoiles géantes rouges qui mangent les planètes pourraient briller moins brillamment

Quand les étoiles géantes mangent des planètes géantes,

leur lumière stellaire peut briller un peu moins. Cette gradation pourrait affecter la façon dont les astronomes mesurent les distances à travers

l’univers – et

peut-être même mettre en doute les mesures passées.

“On pourrait penser que la planète

serait une petite perturbation de l’étoile », explique l’astrophysicienne Licia Verde. “Il

il s’avère que ce n’est pas le cas. ” Ces perturbations

peut même aider à expliquer pourquoi

estimations de la vitesse à laquelle l’univers se développe en désaccord, Verde et ses collègues soutiennent dans un article publié en mars

25 sur arXiv.org.

Quand des étoiles de masse similaire

au soleil brûler à travers la plupart de l’hydrogène dans leurs noyaux, leurs couches externes

gonfler jusqu’à ce que les étoiles sont des centaines de fois leur taille d’origine, devenant

géants rouges. À une certaine densité centrale, on pensait tous que les géants rouges atteignaient

même luminosité maximale.

Cette luminosité uniforme a

aidé les astronomes à estimer les distances cosmiques. Il est difficile de savoir à quelle distance une étoile

est sans connaître sa luminosité intrinsèque – une étoile peut sembler faible car

c’est très loin, ou simplement parce qu’il fait sombre, ou les deux. Parce que les géants rouges

toujours à une certaine luminosité, ils peuvent agir comme des marqueurs de distance à travers

l’univers, donnant aux astronomes des repères cosmiques pour mesurer l’espace entre

Terre et galaxies lointaines.

Les astronomes ont vu des signes

que les géants rouges engloutissent les planètes voisines lors de leur expansion (SN: 21/12/11). Verde et

l’astrophysicien Raul Jimenez, tous deux de l’Université de Barcelone, avec Uffe

Gråe Jørgensen, astrophysicien à l’Université de Copenhague, s’est demandé si

ces repas planétaires pourraient changer la façon dont l’étoile brille. Si oui, cela signifierait

la luminosité maximale d’un géant rouge est un peu moins fiable en tant que constante uniforme

qu’on ne le pensait.

Il y a quelques différents

comment une planète pourrait changer la luminosité de l’étoile, l’équipe a raisonné: Si le

la planète a donné au cœur de l’étoile plus de matière à brûler, ce qui pourrait augmenter les lumières,

rendre l’étoile plus proche qu’elle ne l’est. Ou manger une planète pourrait exciter la

les couches de gaz externes d’une manière qui fait rebondir les particules de lumière ou photons

plus dans l’atmosphère de l’étoile. Ensuite, moins de photons s’échapperaient, et le

l’étoile apparaîtrait plus sombre.

Simulations informatiques à tester

ces scénarios seraient lents et coûteux. L’équipe a donc fait des calculs approximatifs

pour voir si les simulations en valaient la peine. Et en fait, ces calculs

a montré que la masse supplémentaire due à l’ingestion d’une planète n’a pas beaucoup d’importance

sa propre. Mais si une planète assez grande plonge dans l’étoile à grande vitesse, elle

pourrait remuer les couches externes de l’étoile “comme une cuillère dans une tasse de thé”, explique Jimenez.

Dans ce scénario, la luminosité de l’étoile diminue jusqu’à 5%, estime l’équipe.

Ce léger changement pourrait

une grande différence pour la cosmologie, et en particulier pour les estimations de la

taux d’expansion – a

nombre connu sous le nom de constante de Hubble. Pour mesurer la constante de Hubble,

les astronomes doivent savoir précisément à quelle vitesse les objets cosmiques semblent être

reculant grâce à l’expansion cosmique, ainsi que dans quelle mesure ces objets

viennent de la Terre.

Les astronomes utilisent donc des objets avec

luminosités connues sous le nom de «bougies standard» pour aider à déterminer le cosmique

distances. Les géants rouges en sont un exemple; supernovas et étoiles appelées Céphéides sont

autres.

Mais les mesures utilisant différents

les bougies ont donné lieu à différentes estimations de la constante de Hubble. Un autre

méthode utilisant des détails sur la façon dont la matière était distribuée dans l’univers très précoce a donné

encore une autre valeur constante de Hubble. Les écarts ont conduit à une crise de la cosmologie: soit certaines des mesures sont fausses, soit l’univers s’est comporté

différemment à ses premières époques qu’aujourd’hui. Cela signifierait de longue date

les idées sur la façon dont l’univers s’est formé et a évolué peuvent nécessiter une révision (SN:

7/30/19).

“Les gens croient [the

mismatch] pourrait être la signature d’une nouvelle physique », explique Jimenez. “C’est le

excitation.”

Cosmologiste Wendy Freedman de

l’Université de Chicago, qui a mesuré la constante de Hubble en utilisant un géant rouge

étoiles, pense que des études plus détaillées sont nécessaires pour déterminer si les repas planétaires

sont un problème pour l’estimation de la constante de Hubble. Même si certaines étoiles brillent moins

brillamment parce qu’ils ont ingéré une planète, cela ne fera pas de différence si le

la même chose se passe dans chaque galaxie, elle

Remarques.

Les astronomes ont également utilisé

à la fois des Céphéides et des géants rouges dans une seule galaxie pour mesurer la

distance de la Terre, et les deux méthodes donnent la même réponse. Cela suggère des cosmologistes

pourrait ne pas avoir à se soucier de la gradation des étoiles rouges après avoir dévoré les planètes.

«Composants théoriques et

les contraintes que vous pouvez obtenir à partir des observations existantes suggèrent que, pour le moment,

ce n’est pas un problème grave », explique Freedman.