Les étudiants en médecine devraient quitter l’hôpital maintenant

Avec des cas de COVID-19 déjà comptés par milliers et un taux de doublement de trois jours, les États-Unis sont en passe d’avoir 100 millions de cas d’ici mai. Pour avoir un quelconque espoir d’atténuer la propagation, nous savons maintenant que nous devons pratiquer une distanciation sociale agressive. En tant qu’étudiant en médecine qui devait vivre des expériences de stage à l’hôpital au cours du mois à venir, je suis donc préoccupé par le fait que de nombreuses facultés de médecine n’ont toujours pas retiré leurs étudiants des stages cliniques.

Un ami de l’une de ces écoles me dit que ses superviseurs lui demandent toujours pourquoi il est là et le renvoient chez lui le plus tôt possible. Ce n’est que cette semaine que les rotations cliniques ont été temporairement suspendues dans mon établissement, malgré le fait que la Bay Area est un hotspot COVID-19 aux côtés de New York et Seattle. Il est particulièrement important pour les écoles situées dans des zones où la propagation du COVID-19 est moins agressive de saisir l’opportunité de prendre des mesures préventives.

Les étudiants en médecine ne sont pas essentiels à l’équipe de soins étant donné que nous devons opérer sous supervision et manquons de l’expérience nécessaire pour éclairer la prise de décision clinique. Une grande partie de la valeur unique que nous apportons réside dans le fait de pouvoir passer plus de temps à connaître les patients que nos résidents occupés et nos visites – ce qui, dans le contexte d’une pandémie, est un scénario parfait pour la transmission vectorielle. Étant donné que les étudiants en médecine effectuent fréquemment des rotations d’un site clinique à un autre, nous risquons de propager rapidement le COVID-19 dans nos collectivités. Nous consommons également des ressources épuisées telles que des équipements de protection individuelle.

Récemment, quatre étudiants en médecine de Dartmouth ont été exposés au COVID-19. Un étudiant du Centre médical de l’Université du Mississippi a été testé positif à son retour d’un voyage à l’étranger. À l’Université Wits en Afrique du Sud, un étudiant en médecine asymptomatique a été testé positif, ce qui a conduit 350 personnes à la faculté de médecine à s’isoler.

Les données de la Corée du Sud, qui a largement administré les tests COVID-19 à l’ensemble de sa population, ont révélé que près de 30% des 20 à 29 ans étaient positifs. La plupart des étudiants en médecine sont dans la vingtaine. L’appartenance à cette démographie rend probable que nous serons parmi les 80 pour cent des cas de COVID-19 qui souffrent d’une maladie légère à modérée ou sont asymptomatiques. Cela signifie également que nous pouvons sans le savoir infecter les autres. En moyenne, un porteur de COVID-19 transmet le virus à au moins deux autres personnes. Un accès limité aux tests signifie que nous n’avons pas de moyen fiable de filtrage.

Les patients hospitalisés sont particulièrement vulnérables. Le taux de létalité du COVID-19 est non seulement plus élevé chez les personnes âgées, mais également chez celles souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires. Même si les étudiants en médecine sont empêchés d’interagir directement avec les patients COVID-19, nous pouvons contracter et transmettre le virus à d’autres patients.

Nous éloigner est également nécessaire pour protéger le personnel hospitalier qui met sa vie en danger pour maintenir notre société à flot dans cette crise de santé publique. Plus de 3 000 travailleurs de la santé ont été infectés en Chine et au moins 22 sont décédés. Ceux qui ne tombent pas gravement malades sont toujours mis hors service alors qu’ils sont contagieux, ce que nous ne pouvons absolument pas nous permettre avec le fardeau sanitaire croissant du COVID-19.

Les directives de l’Association of American Medical Colleges ont été mises à jour pour approuver la suspension temporaire des stages cliniques, mais précisent que c’est la décision finale de chaque école. Cela laisse également une incertitude quant à savoir si les exigences d’obtention du diplôme des étudiants seront affectées.

Des alternatives sont possibles pour permettre la poursuite de l’éducation des élèves sans présence physique. Les institutions développent des modules et des simulations qui peuvent être effectuées à distance. De plus, l’infrastructure de télésanté peut être mise à profit pour permettre aux étudiants d’aider au triage des patients. Avec un accès à distance au dossier médical électronique, nous pouvons rédiger des notes médicales.

En dehors du milieu clinique, il existe de nombreuses façons pour nous de reconnaître et de répondre aux besoins de nos communautés sans les mettre en danger. Des étudiants en médecine de la Washington University School of Medicine de St. Louis ont créé un document pour synthétiser les données de recherche existantes et émergentes sur COVID-19 afin d’aider les médecins à rester à jour. Des étudiants en médecine de l’Université Western en Ontario ont lancé des initiatives communautaires telles que déposer des produits d’épicerie à l’extérieur du domicile de ceux qui sont mis en quarantaine. D’autres font du lobbying auprès des représentants des États et du gouvernement fédéral, donnent du sang, etc.

Il s’agit d’une situation profondément frustrante pour toutes les personnes impliquées. Notre faculté veut s’assurer que la qualité de notre éducation n’est pas compromise. En tant qu’étudiants, nous voulons pouvoir participer aux soins des patients, surtout à une époque où tant de personnes en ont désespérément besoin. Beaucoup d’entre nous connaissent des gens qui sont en première ligne. J’ai peur pour mon frère, ma belle-sœur, mes amis et mes mentors qui donnent tout ce qu’ils ont pour sauver des vies de patients.

Mais ces préoccupations sont supplantées par les réalités de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Les écoles de médecine ont la responsabilité de protéger les stagiaires, les patients et les travailleurs de la santé en retirant les étudiants en médecine des hôpitaux. Et, en tant qu’étudiants en médecine, nous devons reconnaître nos limites et trouver les façons dont nous sommes le mieux à même d’aider – pour le bien des communautés que nous avons prêté serment de servir.