Les étudiants en médecine doivent apprendre comment les facteurs sociaux affectent la santé

Récemment, un ancien responsable d’un collège de médecine a averti que l’American College of Physicians «était sorti de sa voie» en plaçant le contrôle des armes à feu dans le cadre de l’enseignement médical. Stanley Goldfarb, ancien doyen associé des programmes d’études à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, a fait valoir dans le Wall Street Journal que l’enseignement des questions de justice sociale et de la santé de la population se fait «au détriment d’une formation rigoureuse en sciences médicales» à une époque où les surspécialistes sont rares. Mais de nombreux médecins, y compris nous-mêmes, pensent que les questions sociales devraient être au cœur de l’éducation médicale.

L’école de médecine officielle prend généralement quatre ans, suivis de plusieurs années de résidence et souvent d’une bourse, et pendant cette courte période, les étudiants ont une myriade d’exigences concurrentes. Ils doivent apprendre des voies biologiques et chimiques complexes qui expliquent la maladie et la santé. Ils doivent être éduqués sur la façon de lire la littérature scientifique et de l’appliquer à leurs patients. Ils doivent maîtriser de nombreuses thérapies et savoir les adapter aux différents états pathologiques des patients. En plus de tout cela, ils doivent apprendre à communiquer efficacement et avec compassion avec les patients et leurs collègues.

Être un bon médecin exige également que nous comprenions les raisons d’une mauvaise santé. Notre mission n’est pas simplement de diagnostiquer, gérer et traiter. Les médecins doivent agir pour prévenir les causes profondes de la maladie et améliorer le bien-être. Les Centers for Disease Control and Prevention définissent les déterminants sociaux de la santé comme «des conditions dans les endroits où les gens vivent, apprennent, travaillent et jouent» qui affectent leurs résultats en matière de santé et a parmi ses objectifs Healthy People 2020 de «créer des conditions sociales et physiques des environnements qui favorisent une bonne santé pour tous. Cet objectif sert nos patients qui sont à risque de mauvais résultats parce qu’ils n’ont pas accès au transport ou aux médicaments – ou tout simplement en raison de leur lieu de résidence.

Dans le monde, l’espérance de vie et la santé sont directement liées aux dépenses nationales consacrées aux programmes de santé publique. Les États-Unis, bien qu’ils dépensent plus pour le traitement des individus, se classent dans l’espérance de vie plus bas que les pays qui ont des dépenses de santé globales similaires, mais choisissent d’affecter des fonds à des interventions au niveau de la population. Nos propres expériences sous-tendent notre perspective selon laquelle il est important d’enseigner cela. Pratiquer à Chicago, où les personnes vivant à des kilomètres seulement ont des espérances de vie différentes – où les mères noires connaissent de manière disproportionnée de mauvais résultats obstétricaux et des naissances prématurées par rapport à leurs homologues blanches, où les résidents citent le stress, la toxicomanie et la dépression comme les plus grandes menaces pour la santé des enfants locaux —Nous constatons l’impact des déterminants sociaux de la santé sur nos patients. Pour les patients individuels, la recherche nous indique que des niveaux élevés de stress toxique et d’expériences indésirables créent des changements épigénétiques qui augmentent le risque de problèmes tels que les maladies cardiaques [see “The Health-Wealth Gap,” by Robert M. Sapolsky, Scientific American; November 2018].

Nous travaillons quotidiennement pour comprendre les meilleures façons d’enseigner aux étudiants en médecine les déterminants sociaux de la santé. Nous offrons des cours sur l’équité en santé et le plaidoyer conçus pour placer la médecine dans son contexte social plus large. Nous dirigeons des programmes de bioéthique qui guident les étudiants dans la prise de décisions éthiques tout en incorporant les principes de justice sociale, de santé publique et de santé de la population. Et nous travaillons avec des groupes tels que le National Collaborative for Education to Address the Social Determinants of Health, où l’objectif est de trouver et de partager les meilleures pratiques. C’est grâce à ce type de formation médicale et à une compréhension globale des systèmes que les médecins commencent à penser à l’ensemble des circonstances qui ont amené le patient devant nous. En tant que médecins, scientifiques et membres de la communauté, ce que nous voulons le plus, c’est empêcher que cela ne se reproduise.

Les médecins sont formés pour s’attaquer aux problèmes à leur racine. Les problèmes sociaux au niveau du système et de la structure sont également des facteurs de mauvaise santé, et il est de notre devoir de les résoudre. Plutôt que de sortir de cette voie, nous devrions trouver des moyens d’engager les étudiants ici sans sacrifier l’éducation dans d’autres domaines. La formation médicale doit évoluer pour produire des médecins capables de traiter l’individu mais aussi de comprendre les plus grands influenceurs de la santé, dont la violence armée est la plus catégorique. En tant que professeurs de médecine, nous échouerions nos étudiants – et nos patients – si nous nous attendions à moins.