Les étudiants en médecine peuvent apporter une aide vitale dans la crise du COVID-19

La pandémie de COVID-19 met à rude épreuve le système de santé. Cela est dû en partie à l’explosion du nombre de cas et en partie au fait que les professionnels de la santé tombent eux-mêmes malades – dans certains cas, succombent mortellement au virus.

Bien que les étudiants en médecine ne soient pas des médecins à part entière, nous avons une quantité considérable de formation et de connaissances cliniques. En tant que tel, nous pourrions être utilisés plus efficacement. Nous devrions considérer les médecins en formation comme des partenaires bienvenus pour les médecins et les infirmières les plus chevronnés, surtout compte tenu du taux en plein essor des taux d’infection aux États-Unis. La seule chose qui interdit l’utilisation de cette main-d’œuvre précieuse et précieuse est un manque de planification et de prévoyance stratégique. Pour répondre à ce besoin de médecins, certains établissements ont adopté une approche réactionnaire en faisant progresser leur diplôme de quelques mois, ce qui en fait des docteurs en médecine un peu prématurément. Cependant, cette approche n’est pas approfondie.

Tirant une leçon de l’expérience italienne, les États-Unis doivent éviter les solutions partielles. La réalité est que, même avec l’obtention de diplômes précoces, la plupart des établissements médicaux ont mis de côté des dizaines de milliers de paires de mains qualifiées et prêtes à soutenir. Bien que l’attribution de diplômes plus tôt soit une approche valable, elle est de nature défensive. Pour que cela devienne une stratégie offensive, nous devons utiliser les étudiants en médecine qui sont plus éloignés du diplôme et les placer dans des rôles conformes à leur formation terminée. Un avantage significatif de cela serait la possibilité de réaffecter des médecins expérimentés pour soigner les patients gravement touchés par l’épidémie tout en gardant les étudiants en médecine en grande partie hors de danger.

Au début de leurs années cliniques, les étudiants en médecine ont déjà été testés sur leur capacité à prendre des antécédents, à identifier un diagnostic différentiel et à effectuer un examen physique de base. Au moment où les étudiants en médecine commencent leur quatrième année, ils ont appris à identifier et à surveiller les patients ayant des problèmes communs (par exemple, hypertension artérielle, diabète, MPOC). De plus, ils peuvent interpréter les résultats de laboratoire courants et les images radiologiques de base, et documenter les notes des patients et les résumés de sortie dans le dossier médical électronique (DME). En fait, dans certains hôpitaux, une fois cosigné par un médecin principal, un étudiant en médecine peut passer des commandes de médicaments et faire utiliser ses notes de patient pour la facturation.

De plus, avant même que les étudiants en médecine obtiennent leur diplôme, ils ont réussi deux des trois examens requis pour être médecin agréé par le conseil. Ces points sont importants parce que les médecins en troisième et quatrième année de formation sont hautement qualifiés, mais sont une ressource sous-utilisée dans une crise sanitaire.

Dans cette optique, les stratégies de ressources humaines pour lutter contre la pandémie de COVID19 devraient impliquer:

Affecter des étudiants en médecine à dispenser des soins dans des scénarios et des situations de routine non urgents conformes à leur niveau de formation terminé. Les étudiants en formation clinique précoce devraient fournir des soins principalement indirects, ce qui signifie des rappels en clinique externe, un triage téléphonique pour les hôpitaux ou les cliniques, la recherche des directives de traitement mises à jour sur le virus pour les médecins, la dotation en personnel des services de santé locaux et d’État, jusqu’à la prise d’antécédents et d’examens physiques dans les cliniques. Les étudiants de quatrième année devraient fournir des soins directs et indirects dans des environnements de routine non émergents. Les fonctions conformes à la gestion de la médecine interne. De plus, les étudiants en médecine devraient être utilisés comme fournisseurs de soins dans des milieux hospitaliers non traditionnels comme les centres de réadaptation et les établissements de soins infirmiers qualifiés.

Jumeler des étudiants en médecine avec des médecins expérimentés et retraités, semblable à la tactique utilisée par le National Health Service du Royaume-Uni. Le confort des étudiants en médecine avec le DME et la familiarité avec les sites cliniques peuvent augmenter l’efficacité et la précision des médecins ayant une perspicacité clinique avancée.

Voici comment nous pouvons exécuter ces stratégies:

Embaucher des étudiants en médecine et les classer comme employés temporaires de l’hôpital, avec des stages spécifiques à leur niveau de formation terminé. Les hôpitaux ont été ouverts sur la pénurie de matériel et de personnel médical, et au moins un système hospitalier aurait proposé d’employer temporairement des étudiants en médecine par le biais d’un processus d’embauche accéléré pour «des étudiants connus et de confiance».

Recrutez des étudiants en médecine dans le cadre d’un corps national d’intervention en cas de catastrophe sanitaire et déployez-les temporairement dans des installations où ils sont nécessaires. Plusieurs étudiants en médecine sont des hommes et des femmes techniquement enrôlés, mais la plupart d’entre nous ne le sont pas. Dans une crise sanitaire mondiale comme celle-ci, nous devrions vraiment envisager au moins un projet de service de santé public volontaire qui inclut un rôle spécifique pour les compétences d’un étudiant en médecine.

En tant qu’étudiant en médecine de quatrième année, je suis sûr que je ne suis pas seul lorsque je partage ma frustration face au manque de planification formelle sur la façon de tirer parti de façon sûre et efficace de la formation des étudiants en médecine. Il existe certaines dispositions qui permettent une flexibilité dans les exigences et les réglementations en matière de licences lorsqu’une vague de professionnels de la santé est nécessaire, beaucoup initiées après de grandes catastrophes comme la grippe H1N1, la tempête de sable et l’ouragan Katrina. Malheureusement, l’American Association of Medical Colleges (AAMC) n’a inclus dans ses ressources COVID-19 aucun plan formalisé sur la façon de tirer parti de la formation clinique des étudiants en médecine, même en quatrième année, en toute sécurité et efficacement. Cependant, il est encore temps de mettre en œuvre un plan de préparation qui permet aux étudiants formés de soutenir et de servir dans cette escalade de crise.