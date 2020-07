Les étudiants se préparent à retourner au campus à l’automne. Est-ce que ça vaut le coup?

Tous les mardis et jeudis matin, Gomi Zou se connecte à son ordinateur pour assister virtuellement à son cours de communication: une conférence enregistrée exprimée par son professeur sur fond d’écran noir.

«Je passe cinq heures chaque jour de semaine à regarder des conférences sur mon ordinateur, ce qui n’inclut pas la préparation et l’exécution des devoirs pour les cours», a-t-elle déclaré.

Zou, 22 ans, est une personne âgée qui suit des cours d’été en ligne à l’Université de Californie à Los Angeles, qui prévoit d’offrir des cours en personne avec l’option d’apprentissage à distance cet automne. Avec des millions d’étudiants à travers les États-Unis, elle est passée à l’enseignement en ligne lorsque les campus universitaires ont fermé pour freiner la propagation du coronavirus en mars.

Pour des étudiants comme Zou, suivre des cours en ligne a été un ajustement difficile. Beaucoup ont été dévastés de quitter les campus prématurément, de se séparer de leurs amis et de terminer le reste du semestre sur les appels Zoom. Certains ont fait part de leurs préoccupations quant à la baisse de la qualité de l’enseignement. D’autres pensaient que la décision de fermer soudainement les campus ne tenait pas compte des besoins des étudiants à faible revenu qui n’avaient pas les ressources nécessaires pour rentrer chez eux ou avaient un accès limité au Wi-Fi.

Maintenant, alors que les universités dévoilent une mosaïque de plans de réouverture allant de l’apprentissage en personne, des cours à distance ou un modèle hybride, les étudiants sont pris entre un désir de retourner sur les campus malgré les craintes persistantes des coronavirus, ou de continuer l’apprentissage à distance tout en manquant un plus traditionnel expérience collégiale.

Zou ne veut pas courir le risque de rentrer si ses cours sont en personne, mais, a-t-elle dit, malgré la mise en place d’une routine, l’apprentissage à distance à long terme n’est pas viable.

« Quelle que soit la façon dont vous le découpez, c’est juste une situation perdante », a-t-elle déclaré.

Selon un rapport de la Chronicle of Higher Education, qui suit plus de 1 000 plans de réouverture des campus, 61% des collèges prévoient de retourner à un semestre en personne, seulement 8% ont décidé de poursuivre l’apprentissage à distance et 22% offrira un mélange. Les 9% restants des campus envisagent toujours une gamme d’options et n’ont pas encore pris de décision finale.

Pour contrecarrer la propagation de COVID-19, les campus universitaires rouvrant aux étudiants ont préparé des mesures préventives telles que des masques obligatoires, des protocoles de nettoyage accrus et des dortoirs et salles de classe à occupation réduite et à distance sociale. Certains collèges envisagent d’utiliser des tentes pour les salles de classe extérieures. La plupart des campus ont également défini un plan pour les points de contrôle de la fièvre, les tests COVID-19 et la recherche des contacts.

Mais malgré ces mesures de protection, les experts estiment que la réouverture des collèges est trop dangereuse.

«Les collèges subissent d’intenses pressions politiques et financières pour leur réouverture», a déclaré Robert Kelchen, professeur agrégé d’enseignement supérieur à Seton Hall University. «Les cas de coronavirus deviennent incontrôlables dans la majeure partie du pays, et même si les élèves de 18 ans ne courent pas beaucoup de risques, la communauté environnante dans son ensemble peut être à risque.»

Certains étudiants ont exprimé des préoccupations similaires, se sentant tout aussi inquiets à l’idée de revenir cet automne.

Jessica Sunderhaft, 19 ans, une étudiante en deuxième année à l’Ohio State University, a déclaré que bien qu’elle soit enthousiaste à l’idée de retourner sur le campus, elle était sceptique quant au fait que les étudiants suivraient les directives de santé.

«Je peux déjà imaginer tout le monde sortir», a-t-elle déclaré. «Nous revenons tous pour utiliser les mêmes salles de bains et tout dans ces espaces partagés et fermés.»

En tant que double majeure en communications stratégiques et en cinéma, la native de l’Ohio a déclaré que même si elle comprenait les défis de suivre des cours d’arts et de sciences en ligne qui nécessitent un enseignement en personne, la santé des étudiants était une préoccupation plus importante.

« Je ne veux pas être la raison pour laquelle quelqu’un tombe malade », a-t-elle déclaré.

Victoria Hayden (avec la permission de Victoria Hayden)

Victoria Hayden, 20 ans, a eu du mal à communiquer avec ses professeurs et ses pairs au printemps dernier à l’Université d’Indiana — Purdue University Indianapolis. Cet automne, l’école propose un mélange d’enseignement en personne et en ligne.

« Vous ne pouvez pas activement contacter facilement les professeurs pour poser des questions et il n’y a pas non plus beaucoup de collaboration que vous pouvez faire simplement parce que tous les étudiants ne sont pas disponibles en même temps qu’ils le seraient en classe », Hayden, junior , m’a dit.

Ceci, en plus de protéger la sécurité de sa famille et de ses amis, est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Hayden préfère poursuivre l’apprentissage à distance à l’automne.

«J’ai mieux appris en classe, mais juste pour le bien du virus, je resterais honnêtement à la maison», a-t-elle déclaré.

Certains collèges ont écourté le semestre en abandonnant les pauses pour empêcher la transmission du virus et en mettant fin à l’enseignement en classe par Thanksgiving. D’autres ont des dates d’arrivée stupéfiantes ou retardent le début des cours en septembre ou octobre.

Quels que soient les efforts que les collèges investissent sur leurs campus pour rouvrir, la réalité pour de nombreux étudiants est que la plupart des enseignements seront éloignés car les salles de classe socialement distantes ne peuvent contenir qu’une fraction de leur capacité habituelle.

De nombreux étudiants sont frustrés de justifier le coût total d’un semestre académique, et les appels à des réductions de frais de scolarité sont devenus plus forts.

Natasha Bacchus, 21 ans, est une étudiante à l’Université américaine qui étudie le cinéma et les médias, dont les cours nécessitent des projets pratiques et collaboratifs. Alors que l’école propose un modèle hybride d’enseignement, elle a déclaré qu’elle était scandalisée par les universités qui facturaient toujours les frais de scolarité.

« Je refuse de payer des milliers de dollars pour un cours de yoga sur Zoom », a déclaré Bacchus. «Si nous avons réduit l’accès aux dortoirs, aux centres de loisirs et aux clubs, cela n’a aucun sens de payer les frais de scolarité pour une expérience universitaire limitée, sans parler de l’apprentissage à distance.»

« Qu’est-ce que je paie réellement? »

Des étudiants de dizaines d’universités américaines ont intenté des poursuites contre leurs écoles pour exiger un remboursement partiel des frais de scolarité et du campus, affirmant qu’ils n’obtiendraient pas le niveau d’éducation qui leur avait été promis.

D’autres étudiants ont lancé des pétitions demandant une réduction des frais de scolarité, du logement et des frais de campus.

Certains collèges privés disposant de plus de ressources comme le Williams College ont proposé des réductions de frais de scolarité de l’ordre de 10 à 15%, et des baisses et des gel des frais de scolarité ont été annoncés par un certain nombre d’écoles. Davidson College en Caroline du Nord, quant à lui, permet aux étudiants de suivre des cours cet automne tout en différant les frais de scolarité.

Mais la demande de réduire les frais de scolarité n’est pas aussi simple qu’il y paraît, a déclaré Kelchen. Une grande majorité des universités ne peuvent pas se permettre de perdre des revenus à cause des réductions des frais de scolarité.

«Les collèges doivent encore payer les professeurs et le personnel pour dispenser une éducation, ainsi que les résidences et les salles de classe qui ne seront pas à pleine capacité», a-t-il déclaré. « Ces coûts ne disparaissent pas en ligne. »

De plus, les réductions des frais de scolarité pourraient avoir pour conséquence involontaire de réduire l’aide financière des étudiants, les laissant payer le même prix net pour leurs études collégiales, le spécialiste adjoint des inscriptions de longue date et professeur adjoint adjoint de l’Université de Californie du Sud, Robert J. Massa, a écrit dans un éditorial de mai. pour Insider Higher Ed.

« Les étudiants doivent comprendre que l’existence même de leur université peut être en jeu à mesure que les retombées économiques de la pandémie deviennent apparentes », a écrit Massa. « Pendant ce temps, les collèges doivent faire tout leur possible pour aider les étudiants à traverser cette période difficile afin qu’ils puissent terminer leurs études, obtenir leur diplôme et lancer leur vie. En fin de compte, c’est ce que veulent les étudiants et les familles, et c’est ce que font leurs frais de scolarité. possible. »

Le meilleur conseil que Kelchen a pour les étudiants? Posez beaucoup de questions sur ce à quoi ressemblera le retour au campus.

« Les collèges n’auront pas leurs salles à manger ouvertes, ils n’auront pas d’activités sociales, les étudiants iront essentiellement en classe de temps en temps, et le reste de votre temps sera passé dans votre dortoir », a déclaré Kelchen.

CORRECTION: (6 juillet 2020, 14 h 40 HE): Une version précédente de cet article incluait incorrectement un collège comme offrant une réduction des frais de scolarité. Les frais du Bowdoin College resteront les mêmes pour l’année scolaire 2020-2021; il n’offre pas de réduction.