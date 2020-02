Les évacués du navire de croisière arrivent aux États-Unis pour une nouvelle quarantaine

TRAVIS AIR BASE, Californie, États-Unis (AP) – L’un des deux vols loués pour évacuer des passagers américains d’un bateau de croisière isolé au Japon a atterri lundi matin sur une base aérienne californienne. Les voyageurs ont entamé une nouvelle période de quarantaine dans l’enceinte militaire pour s’assurer qu’ils n’ont pas le nouveau virus qui se propage dans toute l’Asie.

L’avion a atterri à la base de Travis, dans le nord de la Californie, peu avant 2h30 du matin. Un autre vol se dirigeait vers la base de Lackland au Texas.

Le ministre japonais de la Défense, Taro Kono, a déclaré plus tôt sur Twitter que les troupes japonaises avaient aidé à transférer 340 passagers américains dans 14 bus, du port de Yokohama à l’aéroport Haneda de Tokyo. Environ 380 Américains ont voyagé pendant la croisière.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils avaient organisé l’évacuation, ce qui a interrompu une quarantaine de 14 jours à bord du Diamond Princess, car les personnes restées sur le navire couraient un risque élevé d’exposition au virus.

Les tests ont indiqué que quatorze des personnes évacuées portaient le virus, mais ont été autorisées à voler car elles ne présentaient aucun symptôme, a déclaré le département d’État plus tard. Ces personnes ont voyagé isolément des autres passagers, selon un communiqué conjoint des services de l’État et de la Santé et des Services sociaux.

Une fois aux États-Unis, tous les évacués devront passer encore 14 jours de quarantaine dans des locaux militaires, ce qui durera près de quatre semaines au total.

L’Australie, le Canada, Hong Kong et l’Italie ont préparé des vols similaires pour les passagers des navires. D’autres gouvernements, comme le Canada et Hong Kong, établiront également une deuxième quarantaine de 14 jours.

Les journalistes d’Associated Press Mari Yamaguchi, Yuri Kageyama et Emily Wang à Tokyo ont contribué à ce bureau.