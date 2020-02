Les expériences sur les tissus cérébraux vivants soulèvent de nouveaux types de questions éthiques

SEATTLE

– Des morceaux de cerveau vivants ressemblent à tout autre morceau de viande – des morceaux solides et rosâtres de tissu neuronal. Mais

contrairement à d’autres types de tissus ou d’organes donnés pour la recherche, ils détiennent les souvenirs,

pensées et sentiments d’une personne.

“Il est identifié avec qui nous sommes”, Karen

Rommelfanger, un neuroéthicien à l’Université Emory à Atlanta, a déclaré le 13 février

lors d’une conférence de presse à la réunion annuelle de l’Association américaine pour la

Avancement de la science. Cette unicité soulève un tout

nouvel ensemble de dilemmes éthiques en ce qui concerne

expérimentant avec des tissus cérébraux vivants, a-t-elle expliqué.

Ces dons sont cruciaux pour l’émergence

des recherches visant à trouver des réponses à ce qui fait de nous des êtres humains. Par exemple,

des chercheurs du Allen Institute for Brain Science de Seattle mènent des expériences

sur le tissu cérébral en direct pour obtenir des indices sur la façon dont les cellules

le cerveau humain fonctionne (SN: 8/7/19).

Ces précieux échantillons, normalement jetés comme déchets médicaux, sont donnés par

les patients subissant une chirurgie du cerveau et se sont précipités au laboratoire tandis que les cellules nerveuses

sont encore viables.

D’autres expériences reposent sur des systèmes moins

sophistiqué qu’un cerveau humain, comme les tissus cérébraux d’autres animaux et

organoïdes. Ces amas de tissus neuronaux, issus de cellules souches humaines, sont

toujours un

loin de mimer les complexités de l’humain

cerveau (SN: 24/10/19). Mais avec de grands

progrès, ces systèmes pourraient un jour être beaucoup plus avancés

comportement, qui pourrait finalement conduire à la prise de conscience, une énigme qui soulève

questions éthiques.

Pour éviter ce genre de problème chez les animaux

études, scientifiques étudiant cellulaire

l’activité dans le cerveau de porcs morts a soulevé la possibilité à distance de la

tissu cérébral rajeuni ayant un éclat de conscience (SN: 4/17/19). L’activité neurale si répandue dans ces cerveaux de porc était

bloqué à titre préventif, et les chercheurs ont observé tout signe de conscience. Protocoles

étaient en place pour arrêter l’expérience si ces signaux étaient observés.

Rommelfanger a pris la parole lors de la conférence de presse

et plus tard avec Science News sur le

elle considère que les considérations éthiques devraient accompagner la recherche en neurosciences.

Ses réponses ont été modifiées pour plus de concision et de clarté.

SN:

Le cerveau a-t-il quelque chose de spécial ou est-ce un organe comme les autres?

La neuroéthicienne Karen Rommelfanger de l’Université Emory éclaire où la recherche sur le cerveau peut devenir éthiquement collante.

Rommelfanger:

La raison pour laquelle le domaine dans lequel je travaille, la neuroéthique, existe parce qu’il

semble être quelque chose d’important culturellement sur le cerveau humain, qu’il

est identifié avec qui nous sommes…. Le cerveau n’est pas considéré comme un organe, car

c’est quelque chose, à ce stade, que vous ne pouvez pas donner. Jusqu’à ce que nous le puissions, c’est dans un

catégorie distincte totale, qui montre également son exceptionnalisme.

SN:

Comment les éthiciens ont-ils été impliqués dans l’expérience du cerveau de porc?

Rommelfanger: Ce n’était pas de l’éthique après coup…. Nous faisions

quelques années de consultation avec [researchers]. Et bien sûr, nous sommes toujours

regarder attentivement ce projet et travailler avec les chercheurs où nous le pouvons.

SN: À quel point est trop proche quand il s’agit

à des systèmes qui imitent le cerveau humain?

Rommelfanger:

La raison pour laquelle nous créons de nouveaux modèles est que les modèles animaux non humains

échouer comme mandataires du cerveau humain. Nous nous avons donc dans une éthique

énigme: plus ces approximations se rapprochent du cerveau humain et plus

la fidélité que nous avons à cela, plus elle devient lourde sur le plan éthique.

SN: Combien c’est trop quand ça vient

travailler avec les tissus cérébraux vivants des patients?

Rommelfanger: C’est une question d’incrémentalisme: comment

combien de cerveau prenez-vous avant de paniquer? Nous aurons franchi la ligne si

nous avons quelque chose que nous pouvons mesurer qui a une sorte d’indépendant

prise de conscience par elle-même. C’est un scénario vraiment extrême avec lequel j’opère.

Mais je ne pense pas que nous devrions attendre de nous approcher vraiment de quelque chose comme

que pour [consider the ethics].

SN: Les bénévoles devraient-ils

aider à façonner le déroulement de la recherche sur le cerveau?

Rommelfanger: Je pense que de nouvelles directions de recherche [in areas

such as brain donation, neural implants or organoids grown from volunteers’

stem cells] peut être poussé par les patients. Plus la créativité vient du plus

arrière-plans que nous avons dans la salle. Même si cela semble bizarre, on ne sait jamais.

Cela pourrait engendrer de très bonnes idées.