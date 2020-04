Les experts doutent de l’allégation de la Corée du Nord de zéro cas de coronavirus

WASHINGTON – Plus de 200 pays et territoires ont signalé des cas de coronavirus à l’intérieur de leurs frontières. Une exception improbable: la Corée du Nord, qui prétend n’avoir aucune infection malgré sa frontière de 880 milles avec la Chine, où le virus a d’abord émergé avant de se propager à travers le monde.

“C’est une quasi-impossibilité pour eux de ne pas avoir de cas”, a déclaré Jung H. Pak, ancien analyste de la CIA et expert en Corée du Nord à la Brookings Institution, un groupe de réflexion de Washington.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Corée du Nord, représentant jusqu’à 95% des importations déclarées du pays, selon 38 North, un site Web qui suit les développements à l’intérieur du soi-disant Royaume Hermit.

“Il est déroutant de voir comment un pays qui partage des liens commerciaux aussi étroits (bien que subrepticement) avec la Chine, où le virus a son origine, est resté à l’abri d’une telle pandémie”, ont écrit deux experts asiatiques, Jagannath Panda et Jina Kim, dans une analyse mardi pour 38 Nord.

Kim Jong Un: Un responsable sud-coréen affirme que Kim Jong Un pourrait éviter le public en raison de “ problèmes de coronavirus ”

En effet, Pak et d’autres experts affirment qu’il existe des preuves d’au moins une épidémie de COVID-19 à petite échelle en Corée du Nord, un pays où une grande partie de la population est déjà en mauvaise santé, l’économie est paralysée et le système de santé est épouvantable.

L’affirmation de la Corée du Nord selon laquelle il est exempt de coronavirus vient au milieu des spéculations croissantes sur la santé du leader coréen Kim Jong Un, alimentée par son absence lors d’une grande fête nationale au début du mois. Des responsables sud-coréens ont contesté les informations selon lesquelles Kim serait malade et mardi, un ministre du gouvernement a déclaré que Kim pourrait s’isoler pour éviter une infection par un coronavirus.

La véritable image de la diffusion du COVID-19 en Corée du Nord ne sera probablement jamais claire. La Corée du Nord est l’un des pays les plus secrets, répressifs et autoritaires du monde, et la machine de propagande du régime contrôle le flux d’informations.

L’histoire continue

Des femmes portant des masques font lever des fleurs à la porte Pothong à Pyongyang, en Corée du Nord, le mardi 28 avril 2020.

Les médias contrôlés par l’État ont annoncé une campagne “anti-épidémie d’urgence” et vanté le verrouillage complet des frontières de la Corée du Nord.

Mais en dehors de la Corée du Nord, des informations ont fait état d’infections, de décès et d ‘«achats de panique» de la part de médias régionaux, de transfuges connectés à l’intérieur du pays et d’autres sources.

Un journal japonais a rapporté le 29 mars que plus de 100 soldats nord-coréens sont morts en raison d’une suspicion d’infection au COVID-19 depuis février. Dans une histoire du 22 avril, NK News, qui fait un reportage sur la Corée du Nord, a décrit “l’achat de panique” dans les épiceries, avec une précipitation pour prendre des aliments de base comme la farine et le sucre.

Kim Jong Un: Kim Jong Un “ bien vivant ”, selon un responsable sud-coréen au milieu de nouveaux rapports, le leader nord-coréen est malade

Un article de Radio Free Asia du 18 avril a déclaré que des responsables nord-coréens avaient informé des citoyens locaux de cas de coronavirus dans la capitale, Pyongyang, ainsi que dans deux provinces du nord-est et du sud-ouest du pays.

“Il est difficile de croire qu’il n’y avait pas de cas entre les deux”, a déclaré Bruce Klingner, un ancien chef de division adjoint de la CIA pour la Corée qui est maintenant à la Heritage Foundation, un autre groupe de réflexion de Washington.

Mais Klingner a déclaré que la portée des infections peut être limitée – une conclusion qu’il a basée en partie sur le manque d’indicateurs macabres, tels que des images satellites de fosses communes.

“Nous n’entendons tout simplement pas, comme nous l’avons fait pendant la grande famine, des corps empilés comme du bois de corde”, a déclaré Klingner, faisant référence à la famine de masse en Corée du Nord dans les années 90, qui a tué entre 2 et 3,5 millions de personnes.

Cette photo prise et publiée par l’agence centrale coréenne de presse officielle coréenne le 25 juin 2015 montre le leader nord-coréen Kim Jong-un et son épouse Ri Sol-Ju, inspectant le nouveau terminal de l’aéroport international de Pyongyang.

Si l’épidémie de COVID-19 est limitée, a-t-il dit, c’est probablement parce que la Corée du Nord a imposé des mesures très strictes juste après le début de la propagation de la maladie en Chine. Fin janvier, le gouvernement nord-coréen a annulé tous les vols à destination et en provenance du pays, scellé sa frontière avec la Chine et même arrêté les opérations de contrebande gérées par l’État – avec la menace de sanctions sévères pour ceux qui ne se sont pas conformés.

Pak a convenu que la Corée du Nord a pris des mesures extrêmes et précoces pour verrouiller le pays, mais elle n’est pas convaincue que les infections à coronavirus plafonnées.

“Les maladies infectieuses envahissent tout le temps la Corée du Nord”, a déclaré Pak, auteur d’un livre qui vient de paraître sur le régime de Kim Jong Un. “Quand il n’y a pas de test, vous ne savez pas si cette personne meurt de tuberculose, de paludisme ou de COVID.”

Pak a cité des récits de transfuges avec une famille toujours en Corée du Nord. Le message, elle a dit: “C’est vraiment mauvais ici.”

Iran, Corée du Nord, Russie: Les adversaires américains enhardis à fléchir leurs muscles au milieu du coronavirus

Pendant ce temps, les responsables américains ont commencé à s’inquiéter de la possibilité d’une catastrophe connexe en Corée du Nord: famine généralisée et privation économique accrue résultant de l’arrêt des échanges et des fermetures de frontières en Corée du Nord.

“Il y a un risque réel de famine”, a déclaré mercredi le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo lors d’une apparition sur Fox News.

Bien avant le déclenchement de la pandémie, les Nations Unies ont averti en 2019 que plus de 10 millions de Nord-Coréens souffraient de «graves pénuries alimentaires» après la pire récolte de la décennie.

Le peuple nord-coréen dépend fortement de la contrebande transfrontalière pour stocker de petits marchés privés à travers le pays. Le régime utilise également une opération de contrebande approuvée par l’État pour s’approvisionner afin d’échapper aux sanctions de l’ONU.

Ces sources étant désormais fermées, l’approvisionnement en nourriture et en espèces a été interrompu, ont déclaré Klingner et d’autres. Mardi, . a annoncé que la Corée du Nord envisageait d’envoyer une délégation en Chine pour discuter des approvisionnements alimentaires et du commerce.

“Ce sont toujours des conditions incroyablement désastreuses”, a déclaré Klingner. “Ces auto-imposés

les mesures de quarantaine doivent leur faire encore plus de mal. “

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Coronavirus: la Corée du Nord ne déclare aucun cas au milieu des rumeurs de Kim Jong Un