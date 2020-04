Les expressions faciales des souris peuvent révéler un large éventail d’émotions

Bien qu’il soit difficile à voir pour nous, humains, les sentiments de la souris

sont écrits sur leurs petits visages à fourrure.

Avec les outils d’apprentissage automatique, les chercheurs

les expressions de joie, de peur, de douleur et autres

émotions. Les résultats, publiés dans le 3 avril Science, fournissent un guide de terrain pour les scientifiques qui cherchent à comprendre

comment des émotions comme la joie,

le regret

et empathie

travailler chez des animaux autres que l’homme (SN:

11/10/16; SN: 6/9/14; SN: 08/12/11).

L’utilisation de l’apprentissage automatique pour révéler les expressions des souris est «une direction extraordinairement excitante», explique Kay Tye, neuroscientifique au Salk Institute for Biological Studies à La Jolla, en Californie. Les résultats «jettent les bases de ce que je pense qui changera la donne pour recherche en neurosciences sur les états émotionnels. ”

La neuroscientifique Nadine Gogolla de l’Institut Max Planck de neurobiologie de Martinsried, en Allemagne, et ses collègues ont donné à des souris des expériences conçues pour susciter des émotions distinctes. L’eau sucrée évoquait le plaisir, un choc à la queue déclenchait une douleur, l’eau quinine amère créait du dégoût, une injection de chlorure de lithium provoquait un malaise nauséeux, et un endroit où des chocs auparavant avaient été délivrés suscitait la peur. Pour chaque configuration, des caméras vidéo à haute vitesse ont capturé des mouvements subtils dans les oreilles, le nez, les moustaches et d’autres parties du visage de la souris.

Observateurs

peut généralement voir que quelque chose se passe sur le visage de la souris, dit Gogolla.

Mais traduire ces indices subtils en émotions est vraiment difficile, «surtout

pour un être humain non formé », dit-elle.

Machine

les chercheurs ont découvert que les techniques d’apprentissage gèrent parfaitement le travail. le

les méthodes ont pu détecter les mouvements subtils du visage accompagnés de bons ou de mauvais

expériences. Par exemple, sur le visage d’une souris buvant de l’eau douce – et

probablement heureux – les oreilles avancent et se replient à l’arrière vers

le corps et le nez descend vers la bouche. Une souris au goût amer

la quinine envoie ses oreilles droites en arrière et le nez s’enroule légèrement vers l’arrière,

aussi.

Activité de

les cellules nerveuses dans le cerveau des souris ont également changé avec des émotions distinctes, d’autres

les analyses ont montré. Ces cellules résident dans le cortex insulaire, un endroit profondément enfoui

connu pour être impliqué dans les émotions humaines, aussi.

En poussant ces cellules à tirer des signaux, les chercheurs pourraient inciter les souris à afficher certaines expressions faciales. Ces connexions entre l’activité cérébrale et les expressions faciales peuvent conduire à un aperçu de la base neurale des émotions et de ce qui ne va pas dans les troubles tels que l’anxiété, suggèrent les chercheurs.