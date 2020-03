Les FARC dénoncent la mort d’un jeune paysan du nord-est de la Colombie aux mains de l’armée

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

La Common Revolutionary Alternative Force, le parti politique issu de la guérilla des FARC disparue, a dénoncé ce vendredi la mort d’un jeune paysan de Norte de Santander (nord-est) aux mains de l’armée colombienne.

“L’armée colombienne a assassiné un jeune paysan en Sardaigne, Norte de Santander”, ont rapporté les FARC sur Twitter, faisant écho à la déclaration publiée sur ce décès par l’Association paysanne de Catatumbo (ASCAMCAT) et le coordinateur des producteurs de coca, la marihuana. et Poppy (COCCAM).

Les FARC ont déploré que “les paysans craignent non seulement Covid-19, (mais) aussi la violence de l’Etat”. “Pourquoi ne pas avoir la Force publique pour fournir et fournir les premiers secours dans les régions?”, A-t-il demandé au gouvernement Iván Duque.

Les deux organisations paysannes ont indiqué que la victime est Alejandro Carvajal, 20 ans, qui a été “assassiné aux mains de l’armée dans le cadre de la mobilisation contre l’éradication manuelle, violente et forcée” vers 15 heures, heure locale, jeudi à la municipalité de Sardinata.

En outre, ils ont attiré l’attention sur le fait que “cet homicide se produit par coïncidence après que les communautés des villages du Caire et de Las Pallas, en Sardaigne, ont dénoncé que l’armée a menacé d’ouvrir le feu sur les personnes se trouvant dans le les paysans et s’opposer à l’éradication manuelle forcée. “

L’armée, pour sa part, a rapporté dans un communiqué que “dans un incident apparemment provoqué par un membre de l’unité militaire, un habitant de la région décède” lors du développement des “opérations de contrôle territorial”.

Le corps militaire a également signalé que “ces événements font déjà l’objet d’une enquête”. “L’enquête interne correspondante a immédiatement été ordonnée de commencer, tandis que cette unité militaire reste vigilante aux exigences émises par les autorités judiciaires compétentes”, a-t-il déclaré.

Compte tenu de ce qu’ils ont considéré comme “une reconnaissance de responsabilité de l’armée dans l’exécution extrajudiciaire”, l’ASCAMAT et le COCCAM ont exhorté les autorités colombiennes à “clarifier les faits” et à appliquer “les sanctions pénales, administratives et disciplinaires correspondantes”.

Ils ont également dénoncé que “l’action du gouvernement pour poursuivre la répression et la concentration des militaires et des éradicateurs non seulement viole les accords de substitution volontaire (pour les cultures illicites) et les mesures sanitaires imposées pour empêcher la propagation de Covid-19, mais les droits de l’homme”.

Selon lui, “un double discours est traité” car, “alors que des millions de personnes sont confinées dans les villes, le président, Iván Duque ordonne des opérations militaires et une éradication forcée dans différentes régions du pays”.

ONDE DE VIOLENCE

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi une nouvelle vague de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris le trafic de drogue. .

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres seraient beaucoup plus élevés.