“Les femmes agressives ne ressentent aucun remords et ce qui leur fait plaisir, c’est le contrôle”: psychologue de l’UNAM

Les agressions des femmes se produisent dans tous les domaines, dans leur famille, l’école, le quartier, les transports, même au travail, mais Pourquoi harcèlent-ils et violent-ils? Qu’est-ce qui les amène à croire qu’ils ont le droit de le faire?

“Quand on pense à un violeur, on imagine un individu anormal et psychopathe, mais ce sont des gens dans la société», A déclaré Ana Celia Chapa Romero, un universitaire de la Faculté de psychologie de l’UNAM. Alors, quelle est la raison pour laquelle quelqu’un est un agresseur ou un violeur?

Selon l’université universitaire il n’y a pas d’études concluantes sur la personnalité d’un violeur, cependant, aucun trouble de la personnalité ou psychose significatif n’a été trouvé chez les personnes qui ont ce type de comportement.

Ce qui a été détecté, c’est que ces personnes ont des comportements de dépendance, comme la consommation d’alcool ou de drogues, en plus de souffrir d’une faible estime de soi et Peu de contrôle sur vos impulsions.

Une étude réalisée par le chercheur Marshall suggère que ces types de comportements sexuels sont liés aux facteurs socioculturels et aux histoires de vie de chaque personne, a expliqué l’université universitaire.

Identifié que Cela se produit dans des contextes où il y a un plus grand machisme et une dévaluation du rôle des femmes. “En combinant ces facteurs légitimer en quelque sorte ce type de comportement et les renforcer constamment“

En fait, c’est une construction de la masculinité hégémonique et du contrôle qu’elle peut avoir sur les femmes. “En ce sens, le viol serait un acte de moralisation” Dans le violeur, a ajouté Chapa Romero, de nombreuses valeurs et croyances qui sont présentes dans la société quant à savoir qui est une femme qui peut être violée rompent.

On croit que les femmes sont là pour répondre aux besoins des hommes. Dans certains cas, pour eux, il y a deux types de femmes: les mauvaises et les bonnes.

Les premiers méritent d’être punis car ils sont libres et capables de prendre des décisions. Ainsi, le fantasme de pouvoir les contrôler se construit et les abus sexuels en sont un moyen. Le violeur ressent du plaisir, c’est-à-dire que son cerveau produit de la dopamine. Cependant, il ressent plus de plaisir à se souvenir de l’acte que de l’acte lui-même, car tout s’est déroulé comme prévu.

Dans ce contexte, les délinquants sexuels ont des distorsions cognitives, Mauvaises pensées présentes dans la société. Par exemple, ils déclarent que lorsqu’une femme dit «non», elle dit en fait oui, ou elle le demande; vêtue d’une jupe très courte, elle me propose, me sourit, est une “putain” et a eu plusieurs partenaires sexuels, Il faisait allusion.

Cette idéologie est un prétexte pour que le violeur ne se sente pas coupable de ses actes ou l’empathie pour sa victime, parce qu’il justifie ses actions, a souligné Celia Chapa. “Ils dévalorisent les femmes pour ne pas avoir accordé une catégorie d’humanité.”

Ces pensées restent dans toute la société. Par exemple, Lorsqu’une femme vient dénoncer les autorités, elle l’interroge: pourquoi y alliez-vous seule, où était votre petit ami, étiez-vous sous l’influence de l’alcool? Ils blâment la victime plus que l’agresseur. Le violeur n’est pas puni, Les sanctions sont minimes et c’est pourquoi il est plus facile pour les agresseurs sexuels d’exister. S’il n’y a pas de sanction, il est plus facile de répéter ces événements plusieurs fois.

Pour le spécialiste du sujet, Une transformation pourrait être viable si vous commencez avec les enfants. «Nous devons implanter des compétences émotionnelles et favoriser des relations plus équitables. »

Il a ajouté que le le système de passation des marchés de la justice doit être efficace et dans une perspective de genre afin qu’il y ait moins d’obstacles.

La masculinité ne dépend pas du contrôle qu’un homme peut exercer sur une autre personne, a conclu Ana Celia Chapa.

«Il y a un long chemin à parcourir pour réaliser nos droits»

Au Mexique, des progrès ont été réalisés en termes d’égalité substantielle entre les sexes »,mais il reste encore un long chemin à parcourir», A déclaré Ana Buquet Corleto, directrice du Centre de recherche et d’études sur le genre (CIEG) de l’UNAM.

L’Université nationale a une longue histoire dans la réalisation de cet objectif et est en train de créer un programme de troisième cycle en études de genre, a-t-il souligné.

Dans le cadre de Journée internationale de la femmer, qui est commémoré le 8 mars, a souligné qu’il s’agit d’une occasion pour rappeler au monde que les femmes vivent toujours dans des conditions d’inégalité devant les hommes. “Nous représentons la moitié de la population mondiale et un peu plus que la population mexicaine, nous ne sommes donc pas une minorité ou un groupe vulnérable, mais des êtres humains égaux, avec la même dignité.”

Buquet Corleto a mentionné que des initiatives telles que la loi générale pour l’égalité entre les femmes et les hommes ont été mises en place dans le pays, ou la loi générale d’accès des femmes à une vie sans violence “, mais il n’a pas été possible de transformer la réalité des femmes mexicaines, la preuve en est que nous vivons la pire période de violence de genre”.

Il a également souligné besoin de transformer la société mexicaine pour vivre dans des conditions d’égalité et de justice, et pour parvenir à un développement plus solide, car «lorsque les communautés permettent d’utiliser les talents et le potentiel de tous ses membres, elles évoluent de manière positive».

Selon l’Organisation des Nations Unies, Cette 2020 est une année décisive pour la promotion de l’égalité des sexes. À travers la campagne «Je suis de la génération de l’égalité: pour les droits des femmes», Il vise à rassembler des personnes de tous genres, âges, origines ethniques, races, religions et pays pour promouvoir des actions visant à créer un monde plus égalitaire.