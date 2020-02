Les femmes s’entraident-elles ou «prennent-elles pied»? sujet analysé par des experts

Les femmes s’entraident-elles ou «mettent-elles les pieds»? Ce dilemme est analysé par des experts. Les femmes d’affaires latines ont étudié le comportement des femmes en matière d’aide.L’idée est de partager les réalisations, pas de les détruire, soutiennent les femmes d’affaires latines.

Le les femmes s’entraident-ils ou «mettent-ils les pieds»? C’est un dilemme qui coule comme de la poussière à la veille de sa Journée internationale ce 8 mars.

La rivalité, la haine, la compétition, l’égoïsme et même la vengeance sont des comportements qui envahissent certains les femmes quand ils sentent que leur partenaire, sœur ou amie a du succès dans leur activité professionnelle ou sociale.

Pour comprendre cette rivalité, Tracy Vaillancourt, chef de la recherche en santé mentale des enfants et prévention de la violence à l’Université d’Ottawa au Canada, souligne que les femmes ils montrent une “agression indirecte” envers les personnes du même sexe, pour être parfaits et parce qu’ils ne sont pas assez agréables.

D’un autre côté, un groupe de femmes latines et d’entrepreneurs a analysé lequel des deux comportements prévaut aujourd’hui dans la société moderne.

Capture photo du monde hispanique

Lors d’une nouvelle transmission de Mundo Mami sur la plateforme numérique Mundo Hispánico, les modératrices María Alejandra Bastidas et Emili Azuaje ont discuté de cette question avec deux femmes entrepreneurs latines: Andrea Rivera et Gina Sánchez.

Les entrepreneurs étaient réalistes et ont fait valoir qu’il y a des femmes qui «mettent les pieds», mais un autre groupe qui montre des signes de coopération et de soutien pour se développer professionnellement dans n’importe quel domaine prévaut également avec une plus grande tendance.

À cet égard, Andrea Rivera fait valoir que, d’une manière générale, les femmes se soutiennent mutuellement pour atteindre les objectifs fixés, par le biais de partenariats et de travail d’équipe.

«À l’heure actuelle, il existe de grands mouvements où les femmes travaillent ensemble et ce type de comportement permet de sensibiliser à l’importance du réseautage pour s’entraider», explique Andrea Rivera.

L’idée n’est pas de créer des espaces de revalorisation et de haine, mais d’encourager les femmes à développer des actions de manière unie, d’autant plus, lorsque l’autonomisation des femmes devient plus forte dans les sociétés du monde, propose Andrea Rivera.

D’autres actions positives présentées par le président de H3Medias, Andrea Rivera, sont d’éduquer les femmes à éliminer la haine et les barrières, car elles doivent comprendre que le soutien est essentiel à la détérioration mutuelle.

Photo / Capture du monde hispanique

Par conséquent, Andrea Rivera, définit «qu’il n’est pas nécessaire de rivaliser entre les femmes +, car elles peuvent progresser en fonction de leurs capacités et compétences.

L’idée est de partager les réalisations, pas de les détruire

La femme d’affaires latine, Gina Sánchez, est d’accord avec sa collègue Andrea Rivera, affirmant que la plupart des femmes aident les autres à grandir et partagent en même temps le succès dans chaque entreprise.

Gina Sánchez a déclaré que les actions malveillantes d’autres femmes sont diluées lorsque l’éthique et les principes sont renforcés chez les personnes.

Elle soutient que la suspicion ne peut exister, car selon elle, “chaque femme a quelque chose de différent à montrer au monde”.

Il a exhorté ces femmes, qui projettent une relation toxique, à exceller dans des actions utiles et significatives.

Après avoir analysé ce problème controversé, un utilisateur de Facebook, identifié comme Reynaa Reynaa, conclut:

«S’il existe un soutien entre femme , et plus encore lorsque nous avons presque le même rôle dans la vie », explique l’internaute.

