Les filets écrasent Warriors et Russell

NEW YORK (AP) – Caris LeVert a signé 23 points et les Nets ont accueilli D’Angelo Russell à son retour à Brooklyn, écrasant les Golden State Warriors mercredi 129-88.

À la veille de la date limite de transfert, les Warriors ont empêché Glen Robinson III et Alec Burks, qui avaient été deux de leurs joueurs les plus productifs.

Ceux qui ont joué ont été submergés sur le terrain et ont rapidement été désavantagés par 20-4, échouant 20 de leurs 22 triples tentatives en première mi-temps et accusant un retard de 44 unités.

Joe Harris a ajouté 17 unités et Garrett Temple en a ajouté 16 avec les Nets, ce qui a dépassé les Warriors pour la première fois en près de cinq ans. LeVert, qui avait égalé la meilleure note de sa carrière avec 29 points lors de son match précédent, a distribué huit passes.

Russell a reçu une ovation debout et un hommage vidéo des Nets. Sauf que, vous aurez peu de choses à retenir ce soir. Il a marqué 17 points, mais a terminé 8-0 de la ligne de trois et les Warriors ont été surclassés de 29 points au cours de leurs 18 minutes sur le terrain en première mi-temps.

Golden State a fini par marquer 5 des 39 tirs à longue distance (13%).

Russell a connu deux bonnes saisons avec Brooklyn et a été élu au All-Star Game pour la première fois la saison dernière. Mais il est devenu remplaçable une fois que les Nets ont signé Kyrie Irving, et a été envoyé à Golden State dans un accord de signature et d’échange qui a amené Kevin Durant à Brooklyn.

Le nom de Russell était apparu dans le cadre de certains rapports de changements et il n’a pas joué lundi à Washington, faisant valoir un coup au quadriceps droit, mais est revenu au titre mercredi. Les fans ont scandé “Merci, D-Lo! Merci, D-Lo! »En signe de reconnaissance pour avoir aidé Brooklyn à revenir en séries éliminatoires.

Les Nets ont marqué 40 points en première période et ont augmenté de 95-64 après trois quarts, leur plus gros avantage à domicile après trois quarts depuis qu’ils ont déménagé à Brooklyn en 2012.