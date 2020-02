Les forêts australiennes vont-elles rebondir après des incendies dévastateurs?

Certaines des forêts tropicales les plus anciennes du monde se trouvent au nord du

État australien de la Nouvelle-Galles du Sud. Humide en permanence depuis l’époque de la

dinosaures, ces forêts couvraient autrefois le supercontinent Gondwana. Aujourd’hui,

les vestiges abritent de nombreuses plantes et animaux endémiques et évolutifs uniques.

«Normalement vibrantes, vertes et brillantes», ces forêts «nourrissent votre âme», dit

Mark Graham, écologiste au Nature Conservation Council of New South

Pays de Galles, qui est basé dans la région. “Vous entrez en eux et respirez profondément, et

vous êtes en paix. ”

Généralement humides, ces environnements ne brûlent pas. Mais des incendies sans précédent

ont ravagé plus de 11 millions d’hectares dans l’est de l’Australie,

pénétrer ces bastions qui ont rarement, sinon jamais, fait face à des incendies auparavant.

L’année dernière a été l’année la plus chaude et la plus sèche de l’Australie en 120 ans. Fait

vulnérable par une sécheresse record et une vague de chaleur, plus de 50 pour cent de la vaste zone

qui constitue la zone du patrimoine mondial des forêts tropicales humides de Gondwana a augmenté en

des flammes, dit Graham. «On s’inquiète maintenant de la viabilité à long terme de

ces forêts d’importance mondiale. ”

Les types plus secs de forêt australienne, qui ont une certaine tolérance au feu, pourraient

prendre un coup trop à la suite des incendies qui, comme

des chercheurs rapportent le 8 janvier dans Global

Changer la biologie, deviennent de plus en plus

intense et fréquent avec le changement climatique. «La plupart de nos forêts d’eucalyptus et

les forêts ont une longue histoire de feu », explique John Woinarski, un

biologiste à l’Université Charles Darwin à Darwin. Mais, comme leur plus humide

homologues, “ils brûlent, dans de nombreux cas, peu de temps après la dernière grande

le feu dans ces environnements. ”

Dans l’ensemble, plus de 50% de l’ensemble

environ 115 espèces végétales et animales menacées ont augmenté dans

fumée, beaucoup dans les forêts d’eucalyptus du sud-est du continent, en Australie

les autorités ont signalé le 20 janvier. La question est maintenant: ces zones, en particulier

les forêts qui sont le fondement de tant d’écosystèmes australiens, récupérer,

ou sont-ils pour toujours changés?

En attente de réponses

«Nous sommes en territoire inconnu», explique Richard Hobbs, écologiste au

Université d’Australie occidentale à Perth. «Nous n’avons pas eu d’incendies si tôt dans le

saison et couvrant ces grandes surfaces avant. Nous avons eu des écosystèmes qui n’ont pas

brûlé dans la mémoire vivante en remontant, alors comment ils vont répondre est de quiconque

devine.”

Les environnements susceptibles d’être les plus durement touchés sont ceux dont les antécédents sont peu fréquents

du feu et peu de tolérance. Prenez les hautes forêts humides de la

État du sud-est de Victoria. Ils ont maintenant connu leur quatrième incendie en

20 ans, Woinarski

dit, et cela enlève lentement leurs arbres dominants de montagne et de frêne alpin. One 2013

étude dans Global Change Biology a averti que l’augmentation de la fréquence des incendies

pourrait entraîner la perte de ces types de forêts: il n’y a pas assez de temps pour

les arbres pour atteindre la maturité et produire des graines viables pour la prochaine génération

avant qu’un autre feu ne passe.

Botaniste

Robert Kooyman a vu de première main ce que les incendies ont fait à une autre forêt, ce

un dans le parc national de Nightcap, qui fait partie des forêts tropicales du Gondwana. Dans les années 1980,

Kooyman, qui est basé à l’Université Macquarie à Sydney, a trouvé et décrit le Nightcap

chêne (Eidothea hardeniana), un arbre endémique en danger critique d’extinction. Il fut l’un des premiers scientifiques

pour revenir à Nightcap en janvier après les incendies de 2019-2020.

Maintenant, le sol de la forêt tropicale est noirci, a-t-il déclaré à Science News sur le terrain. Des marques de brûlure plus élevées dans les arbres révèlent

l’appétit des incendies. Les flammes ont brûlé à travers l’écorce mince de nombreuses forêts tropicales

des arbres, “toujours verts et qui s’accrochent à la vie, mais condamnés”, dit-il.

Voyant

ce genre de dommages dans des environnements où il a travaillé pendant 40 ans était

«Émotionnellement difficile», dit Kooyman. «La tristesse, comme l’odeur du sol brûlé

et les derniers résidus de fumée pesaient lourdement dans l’air. »

Le parc national de Nightcap (illustré avant les incendies pendant la saison 2019-2020) en Nouvelle-Galles du Sud fait partie de la zone du patrimoine mondial des forêts tropicales humides de Gondwana, où se trouvent certaines des forêts tropicales les plus anciennes du monde.John Spencer / DPIE

Ses premières enquêtes suggèrent que 10 pour cent des rares chênes Nightcap, qui

au nombre de 250 seulement avant les incendies, sont morts, mais d’autres pourraient succomber avec le temps.

C’est juste le récit d’une espèce. Dans le parc national de Nightcap seul – un

des 30 parcs et réserves qui composent les forêts tropicales du Gondwana – 16 menacés

plantes et 27 animaux menacés ont été touchés par le feu, y compris la

myrte des pêches (Uromyrtus australis) et lyrebird d’Albert (Menura

alberti), un habitant du sol de la taille d’un faisan qui imite d’autres oiseaux.

Les arbres matures de certaines espèces peuvent avoir entre 500 et 1 000 ans, ce qui

signifie que la récupération complète n’aura lieu que bien après notre espérance de vie, dit Kooyman.

La régénération proviendra de la repousse de certains arbres et de l’émergence de nouvelles

semis. Mais la perte de grands arbres, qui forment la canopée et sont majeurs

producteurs de fruits pour les animaux à manger, nuira à la façon dont l’ensemble de cet écosystème et

les fonctions du réseau trophique, dit-il.

Limites de tolérance

Les habitats les plus arides de l’Australie, ses savanes, ses prairies spinifex et ses

forêts d’eucalyptus, évolué en présence de feu. Dans les semaines, voire les jours

feu traversant, espèces d’eucalyptus brûlées dans ces environnements

sont capables de jeter de nouveaux bourgeons et pousses de leurs troncs et

base des arbres.

La sécheresse n’a pas éclaté. Mais comme certaines pluies ont commencé à revenir,

la repousse est déjà observée sur les gommiers comme l’eucalyptus dans les plus résistants au feu

habitats le long de la côte est de l’Australie. Ces endroits vont retomber en

la verdure alors que les fortes pluies reviennent dans les mois à venir, les experts s’attendent, mais en plus

des problèmes peuvent se produire.

“Oui un peu

les espèces sont adaptées au feu, mais cela ne signifie pas qu’elles résistent à

des incendies graves, importants et fréquents, ce que nous vivons

dans certaines parties de l’Australie, en raison de la sécheresse et du changement climatique », explique Euan Ritchie, écologiste

à l’Université Deakin de Melbourne. «Si nous voyons de plus en plus de ces grands incendies vraiment chauds, même

les espèces quelque peu tolérantes au feu pourraient devenir de plus en plus menacées. »

Ces feu-savvy

pourrait tolérer des incendies relativement peu fréquents ou de faible intensité, convient

Camille Stevens-Rumann, écologiste à la Colorado State University à Fort

Collins. «Lorsque nous constatons une augmentation de la fréquence, les espèces peuvent parfois

récupérer du premier incendie. Mais si soudain vous en avez un autre beaucoup plus tôt

qu’il aurait été historiquement, [a species] n’a pas le temps d’atteindre

maturité et peut ne pas être en mesure de se reproduire », dit-elle.

Dans un rapport publié en décembre par le U.S.Fire Fire Science Program, elle et son

collègues ont constaté que les arbres dans les montagnes Rocheuses – tels que les pins ponderosa,

dont l’écorce épaisse et puzzle peut souvent résister au feu – sont également en difficulté

régénérer dans des conditions plus chaudes et plus sèches et de plus en plus

incendies fréquents.

Dans

forêts d’eucalyptus sèches, les incendies graves peuvent favoriser des gommiers plus denses et arbustifs plus inflammables,

exacerber le problème, une étude de 2018 dans Ecosphere a trouvé. Et comme plus

et plus d’anciens eucalyptus tombent en feu, les conséquences

se répercuter à travers l’écosystème. Les grands creux des arbres, que les animaux

les opossums dont les cacatoès dépendent pour survivre, prennent 50 à 100 ans pour se former. Tandis que

certains creux resteront dans ces forêts, il y aura une concurrence accrue

pour eux. «Ce sera un combat pour une ressource qui diminue», dit Woinarski.

Les grands creux dans les arbres, sur lesquels de nombreux types d’animaux, des opossums aux cacatoès, dépendent pour survivre, peuvent prendre jusqu’à un siècle à se former. Les récents incendies australiens ont probablement détruit de nombreux creux, ce qui pourrait nuire à ces animaux, selon les scientifiques.Anne Harrison / iStock / . Plus

Survie des graines

Certaines espèces végétales ne tolèrent pas seulement le feu. Ils en dépendent. Leurs graines dorment dans le sol en attendant

pour les flammes: ils ont besoin de la chaleur et de la fumée des feux de brousse pour germer et

germer.

le

les semis remplacent les plantes adultes. “Mais si les incendies ont été très fréquents, ces incendies

la banque de graines peut être épuisée, donc il ne reste peut-être plus de graines à récupérer

l’écosystème », explique Lucy Commander, qui étudie l’écologie des semences à l’Université

d’Australie-Occidentale à Perth. A 2014

étude dans le Journal of Ecology a montré que certaines plantes

le sud-ouest de l’Australie qui repousse des graines à la suite des incendies était plus probable

disparaître localement face à une combinaison de sécheresse et de raccourcissement

intervalles entre les incendies.

Le problème des incendies trop fréquents qui épuisent les banques de semences du sol n’est pas

unique en Australie. Une étude publiée

en 2004 a examiné l’impact des incendies traversant les écosystèmes chaparraux

des montagnes de Santa Monica en Californie plus de tous les six ans. Quelques espèces

qui ont généralement resurgi après les incendies ont commencé à diminuer, conduisant à une

amincissement de l’écosystème arbustif et invasion des graminées non indigènes.

Des îles de verdure

La gravité des incendies en cours en Australie peut entraîner

d’autres problèmes aussi.

Normalement, lorsque les incendies se propagent, ils laissent des taches non brûlées par

coup de chance ou à cause de la topographie du paysage. “Ces patchs imbrûlés sont

très important pour la recolonisation des espèces végétales et animales,

paysage brûlé, car il repousse », dit Woinarski.

Ces refuges imbrûlés sont l’endroit où les animaux peuvent s’abriter des flammes et éventuellement

commencer à repeupler les régions brûlées environnantes, empêchant les

extinctions, Ritchie et ses collègues ont rapporté en 2013 dans le Journal of Applied Ecology. Survivant

les parcelles sont également une source importante de plantes et de graines pour la revégétalisation.

Mais l’intensité des incendies cet été peut signifier «il y aura beaucoup moins

des zones de refuge dans les zones brûlées par rapport à la normale, ou elles peuvent être trop petites pour supporter

populations d’espèces viables », dit Woinarski.

La protection – ou même la création – de tels refuges contre les incendies sera de plus en plus

important que le climat continue de changer, selon un

étude sur la biologie du changement global en janvier 2019. C’est exactement ce que les secouristes ont fait

Décembre. Alors que les flammes avançaient sur un canyon caché dans les grandes montagnes bleues,

Les pompiers australiens ont couru pour protéger son rare occupant: le

arbre de l’ère des dinosaures en voie de disparition, le pin de Wollemi. Ils ont arrosé les arbres avec

l’eau et ignifuge, puis espéré. Lorsque la fumée s’est dissipée, certains arbres

ont été carbonisés, mais la forêt

était toujours debout, ont rapporté des responsables gouvernementaux le 15 janvier.

En janvier, les pompiers ont déployé des efforts considérables, notamment en arrosant le sol forestier, pour protéger les derniers pins Wollemi sauvages du monde des feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ces arbres, l’une des plantes les plus anciennes et les plus rares du monde, vivent sur Terre depuis l’époque des dinosaures.

Route vers le rétablissement

«Il y a un énorme engagement dans la société australienne pour essayer de récupérer

de cette tragédie », dit Woinarski. “Nous ne pouvons encore renoncer à aucun des

espèces, environnements ou types de végétation qui ont été si carbonisés et

dégradé. “

L’une des meilleures choses à faire pour aider les forêts à rebondir est de partir

les régénérer

naturellement et ne pas les déranger davantage, dit le commandant. Dégagement de la végétation brûlée

et des sols troublants remplis de graines prêtes à repousser peuvent ralentir le rétablissement.

Dans les endroits où il y a de petites parcelles d’habitat non brûlées,

sûr que ceux-ci continuent à être protégés, et peuvent former des noyaux pour la suite

la régénération va être une chose importante », dit Hobbs.

Mais si le passé est prologue, le changement est inévitable. Alors que le continent dérivait vers le nord,

il y a environ 45 millions d’années, le climat a changé. «Nous savons, d’après les archives fossiles, que ces forêts humides ont été perdues dans d’autres

dans certaines régions d’Australie, et l’aridité et le feu sont l’explication probable », explique David Bowman, pyrogéographe à

l’Université de Tasmanie à Hobart.

Au fil du temps, certaines forêts sèches tolérantes au feu pourraient

éventuellement se transformer en prairies, et les forêts humides et les forêts tropicales pourraient lentement

passage à des forêts sèches ou à des habitats de type savane-forêt moins dense, experts

dire. À la suite de la saison des incendies 2019-2020, certains de ces changements peuvent être déjà

en cours. «Les marges et

les parties de la [rainforest] noyau ont été compromis, ce qui signifie un futur incendie

les événements peuvent pénétrer plus profondément dans ce qui était auparavant des refuges humides en permanence »,

Dit Graham.

Seul le temps dira à quoi ressemblera la reprise – et jusqu’où l’Australie

les forêts peuvent être poussées par le feu avant de passer des points de basculement qui les voient

se consacrer entièrement à d’autres types d’écosystème. “Nous ne connaissons pas vraiment la réponse à cela

parce que ces forêts tropicales n’ont pas connu d’incendie récemment. Nous n’avons pas vraiment

l’a étudié », explique Hobbs.

Ajouts

Bowman: “C’est une expérience pyrogéographique à l’échelle continentale.”