Les forêts deviennent plus jeunes et plus courtes

Ils nous fournissent du papier et du carburant, ainsi que des services écologiques vitaux, comme nettoyer l’air, stocker le carbone et fournir un habitat. Nous parlons bien sûr des arbres. Mais les changements humains dans l’environnement semblent provoquer de profonds changements dans les arbres du monde entier.

Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont examiné la recherche mondiale sur les tendances des semis d’arbres, la croissance et la mort. Ils ont combiné ces données avec une analyse de la déforestation. Et ils ont constaté que dans le monde entier, les arbres plus âgés meurent à un rythme plus élevé que par le passé, en raison de facteurs tels que la hausse de la température de l’air, les incendies de forêt, la sécheresse et les agents pathogènes.

« Et la plupart des moteurs de cette diminution des grands arbres âgés augmentent eux-mêmes, comme l’augmentation de la température, les sécheresses sont plus graves, les incendies de forêt, les tempêtes de vent et la déforestation sont tous, bien que variables à travers le monde, ils augmentent généralement. Et donc la perte a déjà eu lieu, mais nous nous attendons à une perte continue de grands et vieux arbres. »

Nate McDowell, scientifique de la Terre au Pacific Northwest National Lab, qui était l’un des auteurs de l’étude. [Nate G. McDowell et al, Pervasive shifts in forest dynamics in a changing world, in Science]

«Donc, si nous avons un taux de mortalité croissant, en particulier des arbres plus grands et plus âgés, il ne reste que les arbres les plus jeunes. C’est pourquoi, en moyenne, à cause de la perte d’arbres plus grands et plus âgés, nos forêts deviennent intrinsèquement plus jeunes et plus courtes. «

Cette tendance est un problème, car les vieux arbres sont d’une importance vitale.

«Bien sûr, l’augmentation de la mortalité limite le stockage de carbone d’un écosystème et peut forcer le système à devenir une source de carbone dans l’atmosphère. La deuxième raison pour laquelle nous nous soucions est du point de vue de la biodiversité: les vieux arbres ont tendance à abriter une biodiversité plus élevée que les jeunes forêts. Et la troisième raison est esthétique: en tant que société, nous nous soucions de ces arbres. Nous avons des parcs nationaux nommés d’après ces grands arbres. Il y a donc une raison personnelle pour que les gens se soucient également de cela. «

—Annie Sneed

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)