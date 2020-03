Les fossiles d’un nouveau dromaeosaure datent de la fin de l’ère des dinosaures

Un guerrier de la taille d’un loup, parent de

le féroce Velociraptor à plumes, rôdait sur ce qui est maintenant le Nouveau-Mexique

Il y a 68 millions d’années.

Dineobellator notohesperus était un dromaeosaure, un groupe de prédateurs rapides et agiles

qui est de loin lié au rex beaucoup plus grand de Tyrannosaurus. le

la découverte de cette nouvelle espèce suggère que les dromaeosaures se diversifiaient encore, et devenaient même de mieux en mieux

proie, jusqu’à la fin de l’ère

des dinosaures, disent les chercheurs le 26 mars dans les rapports scientifiques.

Cet âge a pris fin brusquement

à la fin du Crétacé il y a environ 66 millions d’années, quand une masse

L’événement d’extinction a anéanti tous les dinosaures non-oiseaux. Une lacune dans le fossile mondial

record de dromaeosaures vers la fin du Crétacé avait conduit certains scientifiques

se demander si le groupe était déjà en déclin avant l’extinction, explique Steven Jasinski, un

paléontologue au State Museum of Pennsylvania à Harrisburg (SN:

21/04/16). La nouvelle découverte suggère le contraire.

Une reconstruction squelettique de D. notohesperus montre que le dromaeosaure, l’un d’un groupe de prédateurs agiles, avait à peu près la taille d’un loup moderne. Des analyses de plus de 20 fragments fossiles ont révélé que le dinosaure avait des plumes et était probablement plus fort que le Velociraptor.S. Jasinski

Depuis 2008, Jasinski et son

collègues ont récupéré plus de 20 morceaux fossilisés de la nouvelle espèce de

la région sauvage de Bisti / De-Na-Zin, une région en érosion rapide de badlands stériles

nord-ouest du Nouveau-Mexique. Analyses des sites d’attachement musculaire sur les fossiles

les pattes avant suggèrent que le dinosaure était inhabituellement fort pour un dromaeosaure, avec un

prise très serrée dans les mains et les pieds. Cette prise, dit Jasinski, était probablement

plus fort que celui de son

célèbres parents, Velociraptor et Utahraptor, donnant au nouveau

espèces d’armes supplémentaires dans sa poursuite de proies.

Comme beaucoup d’autres dromaeosaures,

D. notohesperus avait des plumes, comme en témoigne la présence de picots –

bosses indiquant où les plumes étaient attachées – sur ses membres (SN:

9/19/07). Mais, comme Velociraptor, il a probablement utilisé les plumes à des fins

autre que le vol, dit Jasinski, comme la sélection sexuelle, le camouflage ou l’ajout

l’agilité pendant la chasse.