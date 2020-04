Les fournisseurs d’avortement disent qu’ils vivent un monde “post-œuf”

Sarah a eu un aperçu plus tôt ce mois-ci de ce à quoi pourrait ressembler un monde sans avortement légal. Sans emploi et enceinte de façon inattendue, Sarah, 20 ans, a vu son rendez-vous annulé lorsque le Texas a interrompu la plupart des services d’avortement afin de préserver les ressources médicales pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Désespérée, elle a cherché un médecin qui pourrait proposer la procédure sous la table, ou un pharmacien qui pourrait illégalement remplir une ordonnance pour des pilules provoquant l’avortement. Elle n’avait ni voiture ni argent, alors rendre le trajet de 15 heures jusqu’au Nouveau-Mexique, le site du fournisseur le plus proche, était hors de portée. Mais pour Sarah, garder la grossesse n’était pas une option.

“D’une manière, je peux le faire en toute sécurité et d’une autre, je pourrais mettre ma vie en jeu”, a déclaré Sarah, qui a demandé que son vrai nom ne soit pas utilisé. “C’est tellement effrayant.” Alors que le nombre de morts du coronavirus continue d’augmenter, une autre crise de santé publique émerge. Au moins huit États ont restreint l’avortement dans le cadre de directives interdisant les procédures médicales “non essentielles”. Au Texas, tous les fournisseurs d’avortement de l’État ont été contraints de cesser d’offrir des services pendant plus de quatre semaines. C’était la première fois qu’un État interdisait l’avortement légal depuis Roe v. Wade a légalisé la procédure il y a près de 50 ans. Pour les partisans des deux côtés de la question, l’expérience a offert un aperçu d’un monde sans la décision historique de la Cour suprême.

“Une chose est tout simplement claire pour nous, et c’est que c’est un petit aperçu à travers une fenêtre” post-Roe “”, a déclaré Julie Burkhart, fondatrice de Trust Women, un réseau de cliniques qui fournissent des avortements.

Comme les cliniques du Texas ont été forcées de refuser les femmes, les prestataires des États voisins ont été submergés de patients. Chez Trust Women, le coordinateur des soins aux patients de Burkhart a travaillé près de 100 heures en une semaine, essayant de planifier une augmentation de 400% des demandes de rendez-vous dans ses sites du Kansas et de l’Oklahoma. Certains jours, ses cliniques sont presque à court de fournitures, a déclaré Burkhart.

Les cliniques de Planned Parenthood dans le Colorado, au Nouveau-Mexique et à Las Vegas ont signalé une multiplication par sept du nombre de patients du Texas alors que la procédure n’était pas disponible dans l’État.Beaucoup de ces patients ont parcouru de longues distances pour s’y rendre. Les patients du Texas ont voyagé près de 2000% plus loin pour se rendre à la clinique la plus proche, selon une étude du Guttmacher Institute, un organisme de recherche en santé de la reproduction. Si l’accès à l’avortement avait été fermé dans tous les États qui cherchaient à interrompre les services en raison de la pandémie de coronavirus, la distance moyenne à sens unique en voiture jusqu’à la clinique la plus proche aurait augmenté de 3 625%, pour s’établir à 447 miles de 12, selon les données de Guttmacher partagées exclusivement avec CBS News.

Une opératrice, Whole Woman’s Health, a commencé à prendre des patients à cinq heures du matin pour essayer d’accommoder tout le monde. Amy Hagstrom Miller, fondatrice de Whole Woman’s Health, a déclaré qu’un parking plein de plaques d’immatriculation en dehors de l’État rappelait les histoires que ses mentors lui avaient racontées concernant la prestation de services d’avortement avant que Roe v.Wade n’oblige les 50 États à offrir la procédure. “Cela me rappelle cela, ce désespoir que nous voyons chez nos patients”, a déclaré Hagstrom Miller.

Un monde sans Roe est quelque chose que Hagstrom Miller et de nombreux autres fournisseurs ont été forcés de considérer. Une Cour suprême à majorité conservatrice a rendu les droits à l’avortement plus vulnérables qu’ils ne l’ont jamais été. Une décision sur June Medical Services c. Russo est attendue en juin, et les partisans des droits à l’avortement disent que cela pourrait rendre Roe pratiquement vide de sens. Plus d’une douzaine d’affaires similaires progressent dans le processus judiciaire et pourraient avoir le même effet: renverser Roe ou l’éroder au point que le droit à un avortement aux États-Unis n’existe que de nom. Sans Roe, les États seraient pouvoir décider par eux-mêmes de légaliser ou non l’avortement. Un groupe de défense des droits à l’avortement prévient que l’effet serait une mosaïque d’accès et de disponibilité des services déterminée par le code postal d’un patient. “C’est exactement ce que vous verriez dans un monde post-chevreuil”, a déclaré Nancy Northup, directrice générale du Center for Reproductive Rights, l’un des plus grands cabinets d’avocats du pays défendant l’accès à l’avortement. “Vous verriez ces mêmes États couper l’accès. C’est terrifiant.” Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui dit qu’il est “pro-vie” depuis l’université, a déclaré que la décision de l’État de suspendre l’avortement n’avait rien à voir avec ses convictions personnelles. . Mais le Texas – et tous les autres États qui ont essayé d’arrêter la procédure au milieu de la pandémie – a une longue histoire de réglementation de l’avortement. Ils abritent certaines des politiques les plus restrictives du pays, comme une période d’attente de 24 heures et des conseils mandatés par l’État.

Pour les militants des droits anti-avortement, l’annulation de Roe est la première étape pour criminaliser complètement l’interruption de grossesse à l’échelle nationale. “Nous sommes bien placés pour aller dans les 50 États et commencer à essayer de changer ces lois”, a déclaré Carole Tobias, présidente de National Droit à la vie, le plus grand groupe de défense des droits anti-avortement du pays. “En fin de compte, nous pouvons modifier la Constitution. C’est un long chemin à parcourir, mais je pense que renverser Roe v. Wade et avoir une bataille état par état va se produire beaucoup plus tôt.” Parce que les récentes interdictions d’avortement se sont produites dans le contexte de l’épidémie de virus, l’impact a été plus important que ce ne serait le cas dans un monde «post-œuf». La dévastation économique causée par l’épidémie a poussé certaines familles à suspendre la parentalité. “Nous avons entendu des femmes qui ont dit:” Dans toute autre circonstance, je continuerais cette grossesse et j’aurais mon bébé “, a déclaré Burkhart. “Mais à ce stade, ils ont pris la décision au sein de leur famille, qu’un avortement serait la meilleure chose.”

Ceux qui font les longues randonnées vers les États voisins ne sont pas seulement entravés par des coûts supplémentaires, mais également une exposition accrue au virus. “C’est bien pire que certains des paysages d’après Roe que nous avons imaginés en raison de la crise de santé publique”, a déclaré Hagstrom Miller.

Dans un dossier juridique surprise, le Texas a autorisé l’avortement à reprendre le 22 avril avec certaines autres procédures médicales.

Pour Sarah, la nouvelle était presque trop tardive. Pendant près d’un mois, l’avortement n’étant pas disponible, elle n’a pas été en mesure de lever les près de 1200 $ qu’elle pensait qu’il en coûterait pour payer le gaz pour une voiture empruntée et faire la procédure au Nouveau-Mexique.

Maintenant enceinte de près de 19 semaines, Sarah essaie de se rendre dans une clinique près d’elle avant d’avoir 20 semaines, lorsque le Texas interdit les procédures d’avortement, coronavirus ou non. “J’ai des droits”, a déclaré Sarah. “Je ne peux pas être mère en ce moment, et en ce moment, j’ai le droit de ne pas l’être.”

