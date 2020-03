Les Français vont aux urnes sous la menace du coronavirus

Les Français se rendront aux urnes ce dimanche pour choisir leurs autorités locales lors d’élections qui se déroulent dans un contexte sans précédent et au milieu de mesures sanitaires extraordinaires dues au coronavirus, qui menace de déclencher l’abstention.

Malgré la fermeture de ses écoles, restaurants et magasins non essentiels, la France a décidé, contre toute attente, de tenir ses élections municipales pour “assurer la continuité de la vie et des institutions démocratiques”.

Les collèges électoraux ont ouvert ce dimanche à travers le pays à 08h00 (07h00 GMT).

“Rien n’empêche les Français, même les plus vulnérables, d’aller aux urnes”, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron dans un discours à la nation, affirmant avoir consulté des scientifiques sur la question.

Les autorités du pays, l’une des principales flambées européennes de coronavirus avec 4500 personnes infectées et 91 décès, ont mis en place une série de règles pour que le vote puisse se dérouler dans les conditions sanitaires les plus strictes.

Avant d’entrer dans leur centre de vote, les électeurs doivent se désinfecter les mains et pour éviter de propager le virus, tous les citoyens ont été invités à apporter leur propre stylo pour voter.

Les électeurs doivent également maintenir une distance de sécurité d’un mètre entre eux à chaque étape du scrutin, et les responsables des bureaux de vote auront à leur disposition du gel antiseptique et des gants pour se protéger.

“Nous devons veiller au strict respect de ces gestes de barrière virale et recommandations de santé”, a insisté Emmanuel Macron. “Je fais confiance aux maires et à l’esprit civique de chacun de vous”, a-t-il ajouté.

– Identique à “faire du shopping” –

Mais ces mesures suffiront-elles à convaincre les près de 48 millions de personnes inscrites sur les listes électorales d’aller aux urnes?

En temps normal, les élections municipales attirent de moins en moins de Français depuis 30 ans – 63,5% en 2014 – et, selon une enquête, une personne sur trois estime qu’elle est exposée à un «risque élevé» pour le coronavirus si elle s’en va de voter ce dimanche.

L’immunologue Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le coronavirus en France, insiste sur le fait que le risque d’aller voter n’est pas plus grand que celui de “faire du shopping”.

Pourtant, selon le politologue Jean Guarrigues, “il ne fait aucun doute que de nombreux électeurs resteront chez eux”. Pour les spécialistes consultés par l’., l’abstention du coronavirus se verra surtout parmi l’électorat des personnes âgées, ce qui pénaliserait la droite.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu samedi qu’il “craignait” une faible participation et a reconnu que certaines communes avaient des difficultés à constituer leurs commissions électorales.

L’incertitude est encore plus grande pour le second tour, prévu une semaine plus tard, compte tenu notamment de la progression rapide de l’épidémie dans ce pays, où les cas se sont multipliés par deux au cours des 72 dernières heures.

– Défaite pour Macron? –

Sur le plan politique, les résultats des candidats du parti présidentiel, La República en Marcha (LREM), qui n’existaient pas lors des dernières élections municipales de 2014, seront observés à la loupe.

Après plus de deux mois de protestations et de fermetures sur les transports, la crise des “gilets jaunes” et le scandale sexuel qui a contraint le candidat de Macron, Benjamin Griveaux, à se retirer de la course à la mairie de Paris, les prévisions ne sont pas bon pour le parti présidentiel.

Dans la capitale, l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a remplacé Griveaux à la dernière minute, est troisième derrière les sondages, derrière l’ancien ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, le conservateur Rachida Dati, et l’actuel maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, à égalité en tête.

A Marseille, la deuxième ville de France, le macronista Yvon Berland, ne dépasse pas 10% des intentions de vote. Même le Premier ministre Edouard Philippe, candidat à la mairie de Le Havre, son fief électoral, n’est pas assuré de la victoire, ce qui mettrait en danger sa position à la tête de l’exécutif.

“Une nouvelle défaite après celle des élections européennes de 2019 serait un signe de plus que les pouvoirs magiques de Macron ne sont plus aussi magiques, ce qui pourrait déclencher les ambitions de ses adversaires pour les élections présidentielles de 2022”, explique Bruno Cautrès, chercheur. à Sciences Po University.