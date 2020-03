Les frères mexicains se sont battus pour posséder «El Paso Taquería»

Les frères mexicains ont quitté leur zone de confort et sont devenus propriétaires de “El Paso Taquería”.L’une de ses réalisations a été d’aider ses parents à concrétiser son rêve lorsqu’ils sont entrés aux États-Unis sans papiers. Les Hispaniques insistent pour que les rêves deviennent réalité avec le travail et l’effort.

Frères-mexicains-argent-le-pas-taqueria. “Un entrepreneur voit des opportunités là où d’autres ne voient que des problèmes”, était la phrase que les frères mexicains envisageaient lorsqu’ils ont décidé d’abandonner les travaux de construction pour gagner beaucoup d’argent en gérant leur propre entreprise appelée “El Paso Taquería”, un projet familial réussi aux États-Unis. Unis.

Les frères mexicains Manuel et Marcos Gómez ont uni leurs forces pour pousser leurs parents afin de consolider “El Paso Taquería”, un restaurant où la cuisine mexicaine est imposée avec ses délicieux plats pour toute la communauté hispanique et le reste de la population américaine.

“Je me souviens comme un enfant que mes parents ont essayé d’ouvrir entre trois ou quatre restaurants avec toute la tradition mexicaine, Dieu merci, son rêve s’est cristallisé aux États-Unis, puis il a traversé la frontière avec une valise pleine de rêves”, ont expliqué les frères mexicains. Manuel et Marcos Gómez.

Dans leur emporium gastronomique, Manuel et Marcos Gómez conviennent que cet effort précieux que leurs parents ont effectué il y a de nombreuses années est appliqué à «El Paso Taquería», l’une de leurs plus grandes réalisations aux États-Unis et rejoint la liste de nombreux Hispaniques qui Au lieu de cela, ils ont décidé de devenir des entrepreneurs au pays du rêve américain.

Photo / Capture MH

“Nous étions fatigués de travailler pour quelqu’un d’autre, par conséquent, nous voulions faire quelque chose pour nous-mêmes et pour nos familles”, ont déclaré les frères mexicains, représentant leurs parents.

Approuvé sous la devise “tous pour un et un pour tous”

Les frères mexicains ont révélé que le succès de «El Paso Taquería» est dû à l’effort de toute la famille pour éviter le déclin de ce projet qui a commencé avec leur rêve et qui est toujours vivant grâce à la contribution de tous ceux qui sont impliqués dans le projet d’entreprise.

“Nous sommes ici tous les jours sans repos pour pouvoir élever ce lieu et à l’avenir j’espère ouvrir plus de magasins”, a détaillé les frères Gómez.

Les frères Manuel et Marcos Gómez et le reste de la famille ont été soutenus par la devise “Tous pour un et un pour tous”, de sorte que «El Paso Taquería» reste dans le temps.

«Je suis le gérant du restaurant, mais je m’occupe de tout. Parfois, quand un cuisinier sort, c’est à mon tour d’accomplir cette tâche, il est dans la cuisine depuis deux mois. Manuel est en charge des commandes et des fonctions du barreau », a expliqué le jeune Marcos Gómez.

Photo / Capture MH

Dîners ravis avec une variété de menus

La variété de nourriture dans “El Paso Taquería” est variée et exquise essayant d’innover pour répondre aux demandes des convives.

Les frères mexicains ont déclaré que l’une des spécialités les plus demandées était “El Burrito al Paso”, un plat de cuisine aztèque préparé avec les meilleurs ingrédients traditionnels.

“Déjà au cours de ces deux mois, nous avons changé le menu à trois reprises et Burrito al Paso a très bien fonctionné dans notre restaurant”, ont déclaré les entrepreneurs.

Sa devise: n’ayez pas peur

Les frères mexicains gagnent beaucoup d’argent et créent leur propre entreprise gastronomique sans avoir peur des changements, mais plutôt en s’accrochant aux objectifs fixés.

“Il est très difficile de démarrer un projet d’entreprise aux États-Unis, mais il est important qu’ils ne désespèrent pas, ils ont beaucoup de patience pour continuer et ils n’ont pas peur de sortir de leur zone de confort”, ont déclaré des entrepreneurs latino-américains.

Photo / Capture MH

“Si nous vous voulons, vous pouvez aussi” est une autre prémisse que les frères mexicains tiennent, étant un exemple de bons citoyens aux États-Unis et pour le reste des Hispaniques qui sont toujours à la recherche du rêve américain.

