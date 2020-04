Les fumeurs ou les vapoteurs sont-ils plus à risque pour COVID-19? Voici ce que nous savons

Kit R. Roane

Kit R. Roane est producteur chez Retro Report. Il a travaillé comme journaliste et photographe documentaire pendant plus de 20 ans, couvrant des missions locales, nationales et étrangères pour une variété de publications, notamment le New York Times et U.S.News & World Report. Kit a rendu compte d’événements, des guerres en Bosnie, en Afghanistan et en Irak aux émeutes de Los Angeles, à l’attentat d’Oklahoma City, à l’affaire OJ Simpson et à la maltraitance des prisonniers à Abu Ghraib. Il a également écrit plusieurs scénarios, dont un pour Warner Bros Pictures.

