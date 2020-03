Les funérailles étaient au centre de la contagion des coronavirus, il y aurait 63 personnes infectées

Un enterrement organisé il y a deux semaines dans la ville espagnole de Vitoria est devenu le plus grand épisode de propagation de COVID-19 enregistré à ce jour en Espagne, avec plus de 60 participants infectés.

Lors d’une conférence de presse, le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a confirmé que les cas de coronavirus en Espagne atteignent déjà 475 positifs, tandis que le nombre de morts s’élève à 10, après avoir certifié le décès de deux personnes âgées de 90 et 91 ans, une à Vitoria et une à Madrid.

Selon les tests effectués par le Centre national de microbiologie, 38 personnes résidaient dans deux localités de la communauté de La Rioja et au moins 25 autres résidaient à Álava (à laquelle appartient Vitoria). CNM).

Simón a expliqué que les autorités sanitaires de La Rioja vont mettre en quarantaine les «pommes entières» d’un quartier face à la contagion.

En raison de cette situation, différentes mesures ont été adoptées, telles que l’accès contrôlé au centre de santé de Haro, l’une des populations affectées de Riojan et le «renforcement du contrôle de l’isolement des domiciles» des personnes concernées, en collaboration avec les forces de sécurité, notamment avec Patrouilles de la police locale et de la garde civile.

En outre, les autorités de Riojan ont averti que le non-respect des mesures d’isolation des logements imposées pourrait entraîner une sanction économique pouvant aller jusqu’à 600 milliers d’euros.

Simón a également informé qu’il y en avait au moins 30 récupérés et a précisé que le même niveau d’alerte activé jusqu’à présent en Espagne, celui de confinement, est maintenu.

Outre le cas des funérailles de Vitoria, la montée de la contagion est principalement concentrée dans deux foyers localisés dans des maisons de repos à Madrid.

Tenant compte du fait que les personnes âgées constituent une population particulièrement vulnérable au COVID-19, la Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid a décidé vendredi de fermer 213 centres pour personnes âgées – entre foyers et clubs – pendant au moins un mois. Le but d’éviter la contagion.

Samedi également, le premier résultat positif pour le coronavirus a été enregistré dans une prison espagnole. Il s’agit d’un technicien en maternelle qui travaille dans les deux modules d’une prison de Madrid où 36 détenus et leurs enfants (39 au total) vivent jusqu’à 3 ans.

Les détenus et les enfants qui ont été liés à ce cas sont sous observation et asymptomatiques.

Avec des informations EFE

