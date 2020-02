Les fusées trouvent les premiers rayons X de l’extérieur de notre galaxie

Publié à l’origine en avril 1966

«Les deux premières sources de rayonnement X à l’extérieur de notre galaxie ont été découvertes dans des données obtenues par des détecteurs à rayons X embarqués sur fusée. Les nouvelles sources ont été identifiées au US Naval Research Laboratory comme coïncidant avec deux des plus puissantes galaxies émettrices de radio, Cygnus A et M 87. Parce que l’atmosphère terrestre est essentiellement opaque aux rayons X de l’espace, les instruments sont placés au-dessus de la plupart des l’atmosphère au moyen de roquettes Aerobee tirées du terrain d’essai de White Sands au Nouveau-Mexique. »

—Américain scientifique, avril 1966

