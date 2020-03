Les futurs mariés supposent que le nombre d’invités au mariage sera réduit | Économie

Les couples qui ont dû reporter leurs liens du printemps à l’automne en raison du coronavirus et les fournisseurs du secteur supposent que les mariages ne peuvent plus être comme avant et que le nombre d’invités aux célébrations sera inévitablement réduit.

Soit parce que certains convives craignent d’assister à un événement massif, soit parce qu’après l’état d’alerte certaines restrictions de capacité sont décrétées, ceux qui ont reprogrammé leurs mariages pour la fin de l’été et le début de l’automne craignent de ne pas pouvoir le célébrer pour 200 personnes ils avaient prévu.

Selon une enquête réalisée par le portail de soutien aux liens Zankyou, 82% des mariés ont peur des pertes parmi leurs invités au mariage.

Andrea, de Barcelone, et Eva, de Ciudad Real, avec des mariages prévus pour l’automne, ont expliqué à Efe qu’ils sont conscients que jusqu’au dernier moment, ils n’auront pas de vraies confirmations sur ceux qui fréquentent leurs liens.

“Les mariages, du moins pendant un certain temps, ne seront plus les mêmes qu’avant. Il y aura moins de baisers et de câlins et certainement moins d’invités”, a déclaré à Efe Cristina González, de Finca el Campillo.

González a souligné que les fournisseurs de mariage, principalement des services de restauration et des salles d’événements, tentent aujourd’hui de prévoir ce qui pourrait se passer dans les prochains mois et comment ils peuvent en amortir les conséquences.

“Nous prévoyons des pertes d’environ 30%, en comptant qu’il y aura moins de mariages cette année et que moins de personnes y assisteront”, a-t-il ajouté.

“Nous verrons comment nous nous adapterons, mais nous devrons prendre des mesures, par exemple en plaçant moins de personnes à chaque table”, a-t-il déclaré.

Rafa Echeverría, de la restauration Quilicuá, a également souligné que les mariages ne sont pas annulés mais reportés, donc “la saison peut encore être sauvée”, bien qu’il ait reconnu qu’il y aura des pertes parce que les invités aux liens tomberont.

“Ce qui serait catastrophique, c’est que tout devrait être reporté à 2021”, a expliqué l’homme d’affaires.

Le 7 mars, dernier samedi avant l’état d’alarme, les premiers et, pour le moment, derniers mariages de cette saison ont eu lieu en Espagne, qui commence pour la plupart des prestataires en mars et se termine en octobre.

Bien que cette année, la saison soit une autre histoire, avec plus de mariages que jamais le jeudi, le dimanche et même en semaine en août.

Le 21 mars, Daniel et Carolina ont dû se marier, dans un lien avec 200 invités qui a été reporté à septembre, bien qu’ils n’osent toujours pas communiquer la date finale à leurs invités.

Compte tenu du fait que les couples mettent environ 12 mois en moyenne à organiser leur grand jour et dépensent en moyenne 20 500 euros, la crise sanitaire qui a paralysé le pays représente un événement “imprévu” sans conséquences minimes, selon ce qu’Efe a souligné. responsable de Bodas.net.

Bien au-delà des illusions personnelles, ceux qui redoutent les conséquences économiques sont toutes les entreprises qui vivent des 27000 mariages célébrés chaque année, dont les marques de mode nuptiale, les fleuristes, les photographes …

Anna, l’organisatrice du mariage de Just Married, a expliqué à Efe que, bien que les cérémonies soient reportées, le secteur fait toujours face à des coûts fixes.

“Nos paiements sont échelonnés. Cela signifie que les périodes de mariage retardées sont également reportées et les revenus que nous avions prévus ne viendront pas tant que nous ne saurons pas quand”, a-t-il ajouté.

Pour l’instant, la plupart des fournisseurs de mariage ont reporté les mariages pour mars, avril et mi-mai.

Celles de juin et juillet se poursuivent officiellement, bien que tout le monde, à commencer par les mariés, s’attende à devoir changer la date et a demandé à leurs agences de voyages de laisser leurs vols ouverts pour certains voyages de mariage. qui sera inévitablement affectée par la mondialisation de la pandémie de COVID-19.

Lara Malvesí