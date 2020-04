Les gangs profitent de la pandémie

Vendredi, plus de personnes ont été tuées que n’importe quel autre jour depuis l’entrée en fonction du président Bukele

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré que les gangs criminels profitent de la pandémie de coronavirus après que plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et dimanche.

Il a autorisé la police et l’armée à recourir à la force meurtrière pour juguler la violence.

Il a également ordonné une mise en détention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les membres de gangs emprisonnés, affirmant que de nombreux meurtres avaient été commandés derrière les barreaux.

M. Bukele a été élu l’année dernière sur la promesse de réduire le taux de meurtres.

La police a déclaré que 24 meurtres avaient été signalés vendredi, ce qui en fait le jour le plus meurtrier depuis l’arrivée au pouvoir du président Bukele en juin 2019.

29 autres personnes ont été tuées dimanche après-midi, heure locale, selon les chiffres de la police.

“Nous allons nous assurer que les membres des gangs qui ont commis ces meurtres vont regretter cette décision toute leur vie”, Source: Nayib Bukele, Description de la source: President of El Salvador, Image: Détenus de la prison d’Izalco, au nord-ouest de San Salvador, lors d’une opération de sécurité dans le cadre de la pandémie de coronavirus COVID-19.

M. Bukele a déclaré que les gangs criminels notoires d’El Salvador profitaient du fait que les forces de sécurité avaient détourné leur attention vers elles pour freiner la propagation du coronavirus.

Il a déclaré que les forces de sécurité auraient plus de pouvoirs pour faire face à la menace. “La police et les forces armées doivent donner la priorité à la sauvegarde de leur vie, de celle de leurs compagnons et des citoyens honnêtes. Le recours à la force meurtrière est autorisé en état de légitime défense ou pour défendre la vie des Salvadoriens”, a déclaré le président.

Il a également déclaré que les prisonniers appartenant à des gangs rivaux seraient obligés de partager les cellules.

Après les meurtres de vendredi, les détenus ont été contraints d’attendre à proximité pendant que leurs cellules étaient fouillées

Le ministre de la Sécurité du Salvador, Osiris Luna, a déclaré que l’idée derrière la combinaison des membres des gangs rivaux était de rompre les lignes de communication entre les membres du même groupe et de limiter ainsi leur capacité à planifier des attaques.

Avant l’arrivée au pouvoir du président Bukele, les membres des deux gangs rivaux qui sont à l’origine d’une grande partie de la violence au Salvador – Mara Salvatrucha et le gang de la 18e rue – étaient hébergés dans des prisons distinctes afin d’éviter les combats meurtriers.

Mais le président Bukele a mis fin à cet arrangement, faisant valoir qu’il permettait aux gangs d’imposer leurs propres règles et de prendre le contrôle de “leur” prison dans la mesure où ils continueraient à gérer leurs entreprises criminelles de l’intérieur, y compris en ordonnant des meurtres de personnel pénitentiaire et les membres de leur famille.

Dans le cadre du nouveau régime pénitentiaire plus restrictif, la communication des détenus a été coupée, les signaux wifi étant brouillés et les téléphones portables saisis.

Les dernières mesures du président Bukele vont encore plus loin: les membres de gangs rivaux sont désormais enfermés dans les mêmes cellules.

M. Luna a également déclaré qu’ils “ne recevraient pas la lumière du soleil, ils seraient en détention totale 24 heures par jour dans les sept prisons à sécurité maximale qui existent dans ce pays”.

Le président Bukele a également tweeté une vidéo de sa rencontre avec des membres de son équipe de sécurité, disant que ceux qui avaient commis les crimes vivraient pour les regretter.

Une vidéo diffusée par le gouvernement montre des détenus transférés des cellules et forcés ensemble dans une prison.

Ces mesures interviennent quelques jours seulement après que les Nations Unies ont exhorté les gouvernements du monde entier à libérer les prisonniers vulnérables afin de réduire la surpopulation carcérale à mesure que la pandémie de coronavirus se propage.

