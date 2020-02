Les génies méconnus parmi nous

Prenez un moment pour nommer autant de génies que possible. Combien d’entre eux sont des hommes? Il y a quelque chose dans la façon dont nous considérons ces penseurs extraordinaires qui a exclu tous ceux qui se trouvent être des femmes. Dans un nouveau livre, la journaliste Janice Kaplan entreprend de corriger le dossier. Le génie des femmes est un recueil d’histoires mais aussi un appel à lâcher prise sur les vieux biais. Kaplan a répondu aux questions de l’éditeur de Mind Matters, Gareth Cook.

Pourquoi avez-vous écrit ce livre?

J’ai toujours été intéressée par le succès des femmes et j’ai été inspiré par l’écriture du livre après avoir lu une enquête qui montrait que 90% des Américains croient que les génies sont des hommes. Lorsqu’on lui a demandé de nommer un génie féminin, pratiquement le seul nom que quelqu’un a trouvé était Marie Curie. Il m’est venu à l’esprit que nous disons aux filles maintenant qu’elles peuvent être n’importe quoi. Mais cela signifie-t-il autre chose qu’un génie?

Un professeur à qui j’ai parlé a défini le génie pour moi comme l’endroit où le talent extraordinaire rencontre la célébrité. Pas une célébrité à Hollywood mais dans le sens de se faire remarquer. Vous pouvez faire un excellent travail, mais s’il n’est pas reconnu, il ne peut pas avoir d’impact. Tout au long de l’histoire et jusqu’à présent, les femmes n’ont eu que la moitié de l’équation – elles ont eu le talent extraordinaire mais pas la reconnaissance. Dans ce livre, j’ai essayé de leur apporter une partie de cette reconnaissance.

En quoi les femmes de ce livre sont-elles différentes de la façon dont nous avons tendance à penser aux génies?

La réponse la plus simple est: ce sont des femmes! D’une manière profondément inconsciente, nous supposons que les génies vont tous ressembler à Albert Einstein ou peut-être Sherlock Holmes. Nous supposons qu’une femme vraiment intelligente va être légèrement aberrante et peut-être pas traditionnellement féminine. Mais les femmes génies que j’ai interviewées avaient une vie multicouche. La plupart étaient des mamans, certaines avec de jeunes enfants. L’une avait été une joueuse de tennis de haut rang avant qu’elle ne décide d’aller dans une direction différente et de devenir robotique.

Quelle histoire vous a le plus surpris?

J’ai été surpris par tant d’histoires, parce que nous aimons croire que nous avons vaincu le sexisme et la misogynie – mais les deux persistent. Fei-Fei Li, l’un des experts mondiaux de l’intelligence artificielle, a fait un travail révolutionnaire pour enseigner aux machines à voir, et sa technique a eu un impact sur les technologies transformatrices telles que les voitures sans conducteur. Mais quand elle a commencé, tout le monde lui a dit qu’elle avait tort et ne pas s’embêter. Elle prouve pourquoi vous avez besoin de personnes ayant des perspectives différentes pour créer des applications. “Il a fallu une personne gaucher pour créer les ciseaux gauchers”, m’a dit Li. «Les droitiers utilisaient les ciseaux droitiers et n’avaient jamais vu que la technologie faisait défaut.»

Meg Urry était l’une des dirigeantes du télescope spatial Hubble pour la NASA avant que l’Université de Yale ne la pousse à devenir la première femme professeur titulaire de physique là-bas. Et elle est rapidement devenue chef du département. En plus d’être l’une des expertes les plus citées dans son domaine, elle a été un modèle pour toute une génération de jeunes femmes scientifiques émergentes. Cela m’a surpris de voir combien de personnes que j’ai interviewées étaient encore la «première femme» dans leur domaine. Espérons que ce sera beaucoup plus facile d’être le deuxième, le troisième ou le 10e.

Quels thèmes communs avez-vous vus dans les histoires de ces femmes?

Toutes les femmes avaient une énorme persévérance et une croyance fondamentale en leurs propres capacités. J’ai été très impressionnée par Frances Arnold, qui a créé une technique appelée «évolution dirigée», qui a complètement révolutionné la création des enzymes. Tout le monde lui a dit qu’elle avait tort et qu’elle devrait abandonner, mais elle a persisté. «Je ne doutais pas de moi», me dit-elle. En 2018, elle a remporté le prix Nobel de chimie, et maintenant son travail est l’étalon-or. Cynthia Breazeal a eu très tôt l’idée de robots pouvant interagir avec les gens. Tout le monde à l’époque ne pensait qu’à des applications pratiques, mais elle est allée de l’avant. Elle a créé le premier «robot social» (qui est maintenant au Massachusetts Institute of Technology Museum) et a donné aux gens une nouvelle façon de penser sur la façon dont nous devrions utiliser nos technologies.

Beaucoup de femmes étaient prêtes à résister à un monde qui en doutait et à dépasser les stéréotypes de genre. Ils ont compris que les étiquettes sont contraignantes et ils ne se considéraient pas comme une “femme scientifique” ou une “femme artiste” – mais plutôt comme une scientifique, par exemple, qui se trouve être une femme. La plupart avaient des attitudes incroyablement positives. J’ai trouvé que beaucoup de femmes ignoraient les préjugés en montant. Mais une fois au sommet, elles ont tout fait pour amener d’autres femmes avec elles.

Avez-vous terminé ce projet avec une idée différente de ce qu’est un génie?

Après deux ans de recherche, j’avais une vision beaucoup plus large du génie. Les méthodes typiques que nous utilisons pour le mesurer, comme le QI, se sont toutes révélées inexactes, biaisées et manquant de validité. Le génie n’est pas un absolu, où vous en êtes ou vous n’en êtes pas un. Qui nous considérons comme un génie change avec le temps et comment l’histoire de cette personne est racontée. Le génie doit être nourri et le génie doit être reconnu. Nous devons cesser de gaspiller le potentiel de tant de gens. Si nous encourageons le génie des femmes, nous le verrons prospérer.