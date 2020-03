Les gens qui ne savaient pas qu’ils avaient COVID-19 ont conduit sa propagation en Chine

Cas légers de COVID-19 qui

non reconnus alimentent la pandémie de coronavirus, une nouvelle étude du début

jours de l’épidémie en Chine suggère.

C’est cette furtivité

transmission de cas non détectés que les autorités américaines se démènent maintenant pour limiter

avec une série de mesures de distanciation sociale annoncées récemment (SN: 3/13/20).

Le 16 mars, le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a conseillé aux gens d’éviter

rassemblements de plus de 10 personnes pour les 15 prochains jours. États dont

La Pennsylvanie, l’Ohio et New York, ainsi que Washington, D.C., ont fermé leurs portes

bars et restaurants. Et le 17 mars, un ordre d’abri sur place affectant la fermeture

7 millions de personnes dans la région de la baie de San Francisco sont entrées en vigueur. Similaire

des efforts ont été déployés dans le monde entier.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs

utilisé des données sur les mouvements de personnes en Chine du 10 au 23 janvier pour

simuler comment le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, s’est propagé avant que les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et d’autres mesures d’isolement ne soient

mis en œuvre. Cas non documentés – ceux qui surviennent chez des personnes avec ou sans

symptômes – représentaient environ 86 pour cent de toutes les infections, l’équipe

rapports en ligne le 16 mars dans Science.

Ces cas non détectés étaient moins

infectieux – 55

pour cent comme infectieux, la simulation a révélé – que les cas connus. Mais avec des chiffres élevés sur leur

côté, les cas cachés sont devenus la source de près de 80 pour cent des diagnostiqués

infections.

“Ce sont les cas non documentés

qui sont à l’origine de la propagation et de la croissance de l’épidémie », Jeffrey Shaman,

chercheur en maladies infectieuses à l’Université Columbia, a déclaré le 16 mars lors d’une conférence de presse.

Chaman et ses collègues

simulé la propagation du coronavirus avec des données qui ont estimé le mouvement

de personnes entre 375 villes en Chine. L’étude s’est concentrée sur le temps qui a précédé

au Nouvel An chinois fin janvier, une période où les gens voyageaient

plus et le virus se déplaçait dans la société relativement sans entrave avant la

effort de réponse concerté.

Les chercheurs ont également

a examiné l’impact des mesures prises après le 23 janvier, y compris les restrictions de voyage

entre Wuhan et d’autres villes chinoises, les recommandations d’auto-quarantaine et la

augmentation de la disponibilité des tests. Avec des efforts de distanciation sociale pour limiter

propagation de cas non détectés, et davantage de tests pour identifier qui était malade et

les isoler, la marée tournait: les cas documentés représentaient la majorité – 65 pour cent – des infections.

Les premiers jours de l’épidémie avaient

La scène. «Au moment des restrictions de voyage dans le temps et autres distanciations sociales

mesures ont été mises en place, il existe déjà un grand nombre de cas

croissaient rapidement », explique Jennifer Horney, épidémiologiste en

Université du Delaware à Newark, qui n’était pas impliquée dans la recherche. Dans

aux États-Unis, “nous essayons de renforcer rapidement ces mesures pour empêcher

cette situation que nous avons vue se produire en Chine, que nous voyons se produire en Italie. ”

L’Italie, qui a signalé un record en un jour

de 368 décès le 15 mars, connaît actuellement une forte augmentation de COVID-19 sévère

les cas qui mettent une pression énorme sur le système hospitalier.

Alors même que les tests deviennent

aux États-Unis (SN:

3/6/20), ceux qui présentent des symptômes et dans les groupes à haut risque, tels que les plus âgés

les adultes et les personnes souffrant de troubles médicaux tels que le diabète,

maladie et les maladies respiratoires, devront être prioritaires, dit Horney. Cette

laissera de nombreux cas bénins non diagnostiqués. “C’est pourquoi ces normes sociales plutôt strictes

des mesures de distanciation sont demandées aux gens, car nous ne pouvons pas identifier

tous les cas », dit-elle.