Les géographes avertissent que le “beau temps” ne mettra pas fin au coronavirus | En vedette

Les géographes ont averti que le “beau temps” et la hausse des températures dans les prochains mois ne mettraient pas fin à la pandémie de COVID-19 et défendraient la prophylaxie et le confinement demandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement comme la meilleure arme contre le coronavirus.

Cela a été déclaré à Efe par le président de l’Association espagnole de géographie (AGE) et chef du laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante, le professeur Jorge Olcina, qui a défendu que, tant qu’il n’y a pas de vaccin efficace, l’interdiction des mouvements et le contact entre les personnes est le moyen le plus efficace de réduire les processus de contagion.