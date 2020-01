Les gouvernements monocolores, une espèce menacée | Couverture

Les gouvernements monocolores sont une espèce en voie de disparition, au moins en Europe ces derniers temps, maintenant également au gouvernement de l’Espagne avec la Coalition Executive du PSOE et United We Can à La Moncloa et, pendant de nombreuses années, dans les communautés autonomes et dans Les mairies.

Les coalitions gouvernementales ont cessé d’être rares et se multiplient: jusqu’à treize communautés ont opté pour ce format pour former leurs cabinets. Les Canaries et l’Aragon sont les plus pluriels, avec des cadres quadripartites.