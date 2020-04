Les gouverneurs américains conviennent de rouvrir les États malgré les avertissements de Trump

Gouverneurs de divers États des côtes est et ouest des États-Unisont uni leurs forces pour convenir commentrouvrir leurs territoireset décréter la fin des confinements lorsque la pandémie de coronavirus s’apaise,malgré les avertissements du président américain Donald Trump, qu’il dispose d’une autorité “totale” pour décider de la levée des mesures.

Plus précisément, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a révélé que son État, le New Jersey, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Delaware, le Rhode Island et le Massachusetts envisagent de nommer chacun un responsable de la santé publique et de l’économie pour former un groupe de Je travaille sur la côte est.

De même, le chef de cabinet de chaque gouverneur fera également partie du groupe, quitravailler «immédiatement» pour concevoir un plan de réouverture, selon les informations de la chaîne de télévision ..

Plus tard,La Californie, Washington et l’Oregon ont également indiqué qu’ils préparaient un planlever progressivement les ordonnances de confinement sur la côte ouest. Ainsi, les gouverneurs des trois États vont collaborer sur une approche pour reprendre l’activité économique “de manière sûre, stratégique et responsable”, a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Cette approche collaborative des États américains contraste avec les paroles de Trump qui, jusqu’à deux fois ce lundi,a réaffirmé son autorité “totale”,au détriment de celui des gouverneurs, décider de la levée des ordres exécutés pour stopper l’expansion du coronavirus. “Quand quelqu’un est président des États-Unis, son autorité est totale”, a-t-il conclu.

De plus, Trump a rapporté ce lundi queannoncera la création d’un ou plusieurs comités qui seront chargés de la réouverture du pays nord-américaince mardi, lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche.

Comme il l’a précisé, son équipe débat d’un plan pour ouvrir certaines parties du pays, quelque chose qu’il espère arriver “rapidement”. “Nous allons bientôt terminer de nouvelles recommandations très importantes pour donner aux gouverneurs les informations dont ils ont besoin pour commencer en toute sécurité une ouverture de leurs états”, a-t-il expliqué.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan, à la fois en nombre d’infections et de décès. Il compte plus de 582 personnes infectées et plus de 23 600 décès.

