Les grenouilles et les salamandres rougeoyantes peuvent être étonnamment communes

Beaucoup d’animaux –

des espèces marines comme les poissons aux coraux

et les créatures terrestres comme les pingouins et les perroquets – ont une compétence cachée: bleu brillant,

vert ou rouge sous certains types de lumière (SN:

17/11/17). Mais en ce qui concerne les amphibiens, les experts n’en connaissaient qu’un

salamandre et trois grenouilles fluorescentes – jusqu’à présent.

Jennifer Lamb et Matthew Davis, biologistes à St. Cloud

Université d’État du Minnesota, a brillé

lumière bleue ou ultraviolette sur 32 espèces d’amphibiens,

y compris les salamandres, les grenouilles et les caeciliens ressemblant à des vers, à divers stades biologiques.

À leur grande surprise, tous illuminés, transformant des nuances brillantes allant du vert au

jaune, rapportent les chercheurs le 27 février dans Scientific Reports.

L’effet était le plus fort sous la lumière bleue. Parmi tous les quatre pattes

créatures, la capacité d’absorber la lumière bleue de haute énergie et d’émettre de plus faible énergie

le feu vert n’avait été documenté auparavant que chez les tortues marines. La nouvelle découverte

suggère que la biofluorescence est répandue parmi

amphibiens.

Différentes espèces brillent selon différents modèles, a constaté l’équipe. Certaines, comme la salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum), révèlent des bandes ou des taches de couleur. Dans d’autres, comme la salamandre marbrée (A. opacum), les os et certaines parties de leur face inférieure s’allument.

Différentes espèces d’amphibiens ont des motifs de lueur différents. Les taches de couleur jaune de la salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) (en haut), par exemple, fluorescent en vert (en bas) sous la lumière bleue. Lamb, M. Davis

Bien que les chercheurs n’aient pas testé les mécanismes que les amphibiens

utiliser pour briller, les animaux peuvent compter sur des protéines fluorescentes ou contenant des pigments

cellules. De multiples mécanismes suggéreraient que la capacité a évolué indépendamment dans

différentes espèces, plutôt que d’être transmis par un ancien ancêtre de

amphibiens modernes.

La biofluorescence peut aider les salamandres et les grenouilles à en trouver un

un autre en basse lumière: leurs yeux contiennent des cellules qui sont

particulièrement sensible à la lumière verte ou bleue (SN: 4/3/17). Les scientifiques pourraient

exploiter également la capacité des amphibiens, en utilisant des lumières spéciales pour rechercher le

animaux pendant les enquêtes sur la biodiversité – en particulier pour les créatures qui

se fondre dans leur environnement ou se cacher dans des tas de feuilles. L’agneau a déjà

conseils qui pourraient fonctionner. Alors qu’elle rôde dans les bois de sa famille la nuit avec du bleu

lumière à la main, elle a repéré la lueur révélatrice.