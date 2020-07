Les groupes de défense des droits des animaux considèrent l’interdiction comme un «tournant majeur»

Les militants ont longtemps fait campagne pour mettre fin à la vente de viande de chien

L’État indien du Nagaland a interdit l’importation, le commerce et la vente de viande de chien, dans une démarche célébrée par les militants des droits des animaux.

Le gouvernement de l’État du nord-est a annoncé l’interdiction à la suite d’une campagne soutenue de groupes de protection des animaux.

Ils ont salué la décision comme un «tournant majeur» pour mettre fin à la cruauté envers les chiens en Inde.

Mais certains groupes de la société civile ont critiqué l’interdiction, la qualifiant d’attaque contre les coutumes alimentaires dans l’État.

Manger de la viande de chien est illégal dans certaines régions de l’Inde, mais certaines communautés du nord-est du pays le considèrent comme un mets délicat.

« Le gouvernement de l’État a décidé d’interdire l’importation et le commerce commerciaux des chiens et des marchés de chiens ainsi que la vente de viande de chien, à la fois cuite et non cuite. Appréciez la sage décision prise par le cabinet de l’État », a tweeté vendredi le secrétaire général du Nagaland, Temjen Toy.

Le gouvernement n’a donné aucun autre détail sur la façon dont il prévoyait de faire respecter l’interdiction.

Les médias indiens ont déclaré que l’interdiction est intervenue après qu’une photo de chiens liés dans des sacs sur un marché humide a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant l’indignation.

Jeudi, la Fédération de l’Organisation indienne pour la protection des animaux (FIAPO) a déclaré avoir été « frappée par le choc et l’horreur des images récentes » de chiens dans « des conditions terrifiantes, attachés dans des sacs, attendant sur un marché humide, leur abattage illégal, leur commerce et consommation sous forme de viande « .

Le groupe a exhorté le gouvernement du Nagaland à appliquer une interdiction immédiate de vendre de la viande de chien.

La FIAPO faisait partie de plusieurs organisations de défense des droits des animaux, dont People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), pour mener des campagnes contre la vente de viande de chien dans le Nagaland.

La Humane Society International (HSI), qui fait campagne depuis des années pour mettre fin au commerce indien de viande de chien, a salué la décision du gouvernement du Nagaland.

« La souffrance des chiens dans le Nagaland a longtemps jeté une ombre sur l’Inde, et cette nouvelle marque donc un tournant majeur pour mettre fin à la cruauté du commerce de viande de chien caché de l’Inde », a déclaré le directeur général de HSI, Alokparna Sengupta.

Selon le HSI, environ 30 000 chiens par an sont introduits clandestinement dans le Nagaland, où ils sont vendus sur les marchés vivants et «battus à mort avec des bâtons en bois».

Plus tôt cette année, l’État du Mizoram a fait le premier pas vers la fin de la vente de chiens, en modifiant la législation pour les retirer de la liste des animaux susceptibles d’être abattus.

Bien que peu répandue, la consommation de chiens a lieu dans d’autres pays, notamment en Chine, en Corée du Sud et en Thaïlande.