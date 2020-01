Les Haïtiens se battent pour survivre dix ans après le tremblement de terre dévastateur

Par Stefanie Eschenbacher

PUERTO PRÍNCIPE, 12 janv. (.) – Chaque matin, lorsque le soleil se lève sur les ruines poussiéreuses de la cathédrale emblématique de la capitale haïtienne, Paul Christandro, qui a vécu à proximité presque toute sa vie, pense au jour où il l’a vue Fall, il y a 10 ans, tuant ses amis.

Le 12 janvier 2010, la nation insulaire plongée dans la pauvreté a été frappée par un tremblement de terre dévastateur qui a tué des dizaines de milliers de personnes et fait de nombreux sans-abri. Il n’a duré que 35 secondes mais ses cicatrices sont encore visibles.

Les organisations internationales ont engagé des milliards de dollars d’aide, comme le montre l’ampleur de la catastrophe, mais comme Christandro et bien d’autres vivent encore dans des abris temporaires, son utilisation fait l’objet d’un examen approfondi.

Les mauvaises pratiques du gouvernement, la bureaucratie excessive, le gaspillage et les contrats gonflés accordés principalement à des entreprises étrangères sont considérés comme des causes du manque de progrès, qui est devenu encore plus difficile en raison de la corruption et des différends politiques.

“Chaque jour, quand je me réveille, j’y pense”, a expliqué Christandro, 23 ans, sous le soleil apaisant des Caraïbes à Port-au-Prince, la capitale.

Les cris de panique des personnes enterrées sous les décombres sont ancrés dans sa mémoire, tout comme les expressions silencieuses des visages des morts, a-t-il déclaré.

“Je pense à mes amis et je me demande ce que je dois faire de ma vie”, a déclaré Christandro, un électricien qui, comme tant d’autres dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, essaie de joindre les deux bouts avec des emplois occasionnels ou en fouillant dans les poubelles.

Les estimations du nombre de décès varient considérablement, de moins de 100 000 à 316 000 selon le gouvernement.

Il n’y a pas non plus de consensus sur la quantité d’aide qu’Haïti a reçue dans la pratique, ni sur ce qu’elle représente concrètement, mais la plupart des experts la calculent à plus de 10 milliards de dollars.

À l’extérieur de la cathédrale, généralement appelée “Notre-Dame d’Haïti” pour son architecture impressionnante et ses détails méticuleux, Christandro partage un matelas et un toit en plastique mince avec des amis qui ont perdu leurs maisons et leurs biens.

D’autres ont quitté le chaos de Port-au-Prince pour recommencer. À Canaan, à une heure de trajet en moto, plus de 300 000 personnes se sont installées sur ce qui était autrefois une colline inhabitée. Là, les travaux de construction sont omniprésents.

“Le séisme nous a donné un nouvel accord”, a déclaré le président Jovenel Moise à . dans une interview, qui a appelé à une meilleure collaboration entre les donateurs et les bénéficiaires de l’aide. Le gouvernement haïtien n’a reçu qu’une fraction des contributions.

Parmi les nombreux nouveaux arrivants dans la colonie se trouve la famille Louis, qui a construit une maison en panneaux de bois avec un toit en tôle. Maintenant, ils travaillent sur une construction en béton. La fille Christelle Louis n’avait que sept ans lorsque sa maison s’est effondrée alors qu’elle faisait ses devoirs.

“Je ne comprenais pas ce qui se passait. C’était la première fois que je ressentais un tremblement de terre et je me blessais à la jambe”, a-t-il déclaré. L’élève du secondaire, qui rêve de devenir médecin, a déclaré que Canaan avait offert un nouveau départ à sa famille.

(Rapport de Stefanie Eschenbacher à Port-au-Prince; édité en espagnol par Gabriel Burin)