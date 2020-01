Les héritiers impitoyables du narco: qui ils sont et comment opèrent les nouveaux dirigeants des grands cartels

Au Mexique, les cartels de la drogue ont désormais des patrons plus jeunes ou qui proviennent de familles autres que les fondateurs de l’entreprise. Certains, par leur âge, ont été appelés narcojuniors, qui sont souvent plus violents que leurs prédécesseurs.

Dans le même temps, de nouvelles organisations naissent des fractures d’anciens groupes criminels, comme cela s’est produit avec Sinaloa, ou de l’affaiblissement d’autres, comme ce fut le cas avec le cartel de Tijuana.

Actuellement, un seul ancien patron est toujours actif: Ismael Zambada García, “El Mayo”, chef du cartel de Sinaloa. Le reste de ses camarades de classe sont morts ou ont été arrêtés. C’est le cas, par exemple, de Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», Alfredo, Carlos et Héctor Beltrán Leyva, des frères Arellano Félix ou Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40 ″.

D’autres comme Ignacio Coronel, “El Nacho” Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”; Heriberto Lazcano, “El Lazca”; et Nazario Moreno González, «El Chayo ou El Más Loco» ont été tués par les militaires.

La place de ces capos a déjà été occupée par de nouveaux protagonistes qui prennent de plus en plus d’importance dans le trafic de drogue.

Nemesio Oseguera, “El Mencho”

Selon la US Drug Enforcement Agency (DEA), l’homme du Michoacán est l’homme le plus occupé du pays.

Oseguera est le chef du cartel Jalisco Nueva Generación qui a vu le jour après une fracture de l’organisation de Sinaloa.

Rapports du gouvernement mexicain Ils le placent comme un personnage violent, ambitieux et enclin à publier sur les réseaux sociaux où ses adversaires sont décapités.

“El Mencho” était l’un des principaux hommes armés du “Nacho Colonel” mais à sa mort dans une confrontation avec des éléments de Marina, il s’est séparé du cartel.

En janvier 2018, le fils du patron et éventuel héritier du CJNG, Rubén Oseguera González a été arrêté à Zapopan, Jalisco, mais cela n’a pas affecté l’activité de l’organisation.

Il est né en octobre 1983. Il est le fils de Joaquín Guzmán Loera et de María Alejandrina Salazar Hernández, qui était la troisième épouse de «El Chapo». Son ses frères sont Jesús Alfredo Guzmán Salazar et Ovide Guzmán López, détenu et remis en liberté à Culiacán, le 17 octobre.

Archivaldo Guzmán, 36 ans, est en vue de la Drug Enforcement Agency des États-Unis (DEA) accusé d’avoir introduit de grandes quantités de cocaïne, héroïne, méthamphétamine et marijuana au pays voisin du nord, par des véhicules, des camions, des bateaux et des tunnels.

Après que Joaquín «El Chapo» Guzmán ait été condamné à la prison à vie, le nom d’Archivaldo était le plus utilisé pour diriger le cartel de Sinaloa; Cependant, dans le nord du pays, région qui a vu naître le puissant groupe criminel, ils disent qu’Ismael “El Mayo” Zambada, l’ancien ancien partenaire de Chapo, a tracé une ligne invisible sur son territoire que les enfants de Guzmán Loera.

Depuis lors, sa participation à l’entente doit être distribuée, mais la division n’a pas fini d’aimer les ramifications du Chapo qui a eu diverses frictions avec May.

Juan Gerardo Treviño, “L’œuf”

Le dernier leader actif de Los Zetas, selon la DEA, est Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “The Egg”, qui a formé le Cartel du Nord-Est avec des alliés de la famille Treviño Morales.

Treviño Chávez est le neveu du dernier dirigeant de “Los Zetas”, Miguel Ángel Treviño Morales.

Cependant, selon la même DEA, le cartel de la “dernière lettre”, comme on le sait également, est en déclin depuis plusieurs années, avec la neutralisation de ses dirigeants, tués ou détenus, ce qui a provoqué leur fragmentation.

Le Cartel du Nord-Est est essentiellement formé par la famille Treviño Morales et s’est rapidement positionné à Nuevo Laredo, sous le commandement de Trevio Chávez.

“L’oeuf”, Il est le membre le plus âgé d’un autre groupe criminel, Los Treviño, qui a une longue histoire à Tamaulipas.

Parmi ses méthodes cruelles pour saisir la frontière avec les États-Unis, il incendie des maisons, tue des familles entières et élimine ses rivaux.