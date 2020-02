Les héros de la Copa del Rey, après avoir éliminé le Real Madrid et Barcelone en quart de finale, se mesurent ce dimanche à Saint-Sébastien dans le plus classique des derbies basques, un duel entre la Real Sociedad et l’Athletic marqué par des aspirations européennes également via LaLiga des deux équipes.

C’est l’un des derbies qui a suscité le plus d’attentes dans la capitale du Gipuzkoa ces dernières saisons, avec les deux sets en tête du classement et séparés par seulement trois points.