Les hippopotames de Pablo Escobar pourraient mettre en danger l’écologie colombienne

À environ 175 kilomètres à l’est de Medellin, en Colombie, se trouve l’énorme hacienda construite par le seigneur de la drogue Pablo Escobar. Qui avait son propre zoo personnel, qui comprenait des hippopotames. Lorsque l’empire d’Escobar est tombé, la plupart des animaux exotiques ont été déplacés en toute sécurité. Sauf pour les hippopotames, qui se sont finalement échappés.

“Il en a donc amené quatre d’un zoo aux États-Unis en Colombie, et ils vivaient dans son ranch. Et ils ont grandi lentement mais régulièrement.”

Jonathan Shurin, écologiste de l’Université de Californie à San Diego.

La population initiale de quatre personnes en 1981 est estimée à au moins 80 aujourd’hui. Les hippopotames ont une énorme influence sur leurs écosystèmes d’origine en Afrique, Shurin a donc voulu voir comment ils pourraient affecter leur nouvel écosystème en Colombie.

“Cela ne devrait pas surprendre qui que ce soit des hippopotames qui font caca dans l’eau en Amérique du Sud comme ils le font en Afrique.”

Les hippopotames des deux continents se vautrent dans des étangs et des lacs, où leurs déjections libèrent une énorme quantité de nutriments dans l’eau.

“Ce matériau importé stimule la photosynthèse des algues et des plantes aquatiques, ainsi que la production bactérienne microbienne, des bactéries qui vivent de la matière organique importée.”

Et c’est là que les hippopotames peuvent causer des problèmes écologiques. S’il y a trop de photosynthèse, l’eau devient alors pleine d’oxygène pendant la journée. Mais la nuit, lorsque le soleil se couche et que les plantes et les algues cessent de libérer de l’oxygène dans l’eau, un phénomène appelé eutrophisation se produit. Toutes les créatures qui consomment de l’oxygène continuent de le consommer, et la quantité globale d’oxygène dissous dans l’eau devient extrêmement faible.

“L’oxygène chutant assez bas, vous pouvez avoir tous les poissons coassant et allant ventre.”

Les chercheurs disent également que la situation donne un aperçu unique de la façon dont des mammifères massifs comme les mammouths et les mastodontes, longtemps éteints dans le Nouveau Monde, peuvent avoir influencé leurs habitats avant leur extinction.

Mais ils notent également que si nous ne pouvons en quelque sorte freiner la croissance de leur population, la population d’hippopotames pourrait exploser au cours des deux prochaines décennies. À ce moment, ils perturberont les réseaux fluviaux plus grands et plus sauvages. L’étude est dans la revue Ecology. [Jonathan B. Shurin, et al. Ecosystem effects of the world’s largest invasive animal.]

Le contrôle létal n’est pas une stratégie de gestion populaire parmi les personnes qui aiment les hippopotames ou les considèrent comme une attraction touristique précieuse. Mais la question est de savoir quand, et non si, les hippopotames deviennent nuisibles à l’écologie colombienne. Ce qui signifie que les gens devraient réfléchir à la meilleure façon de résoudre le problème maintenant, quand il y a moins d’une centaine d’hippopotames à gérer – et non des milliers.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)