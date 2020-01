Les Hispaniques, invaincus, caressent déjà les demi-finales après avoir battu l’Autriche | Sports pratiques

La Équipe espagnole de handball caresse les demi-finales de Européen après avoir battu ce samedi, dans un nouveau jeu télévisé, l’hôte Autriche 30-26 au Wiener Stadhalle à Vienne.

De cette façon, les Hispaniques continuent invaincu dans le tournoi continental et attendent maintenant leurs deux prochains rivaux, qui seront les sélections de Bélarus et Croatie, auxquels ils seront confrontés lundi et mercredi, respectivement.

L’équipe espagnole a été claire dès le début que la meilleure façon de contenir les “canons” autrichiens Janko Bozovic et Nykola Bilyk était de parier sur la défense pour un très profond 5-1 avec Alex Dujshebaev dans l’avant-poste.

Quatre buts consécutifs de l’équipe espagnole, deux d’Alex Dujshebaev et deux d’Aitor Ariño, incommensurables en début de match, ont permis à l’Espagne de se placer avec un revenu de trois points sur le tableau de bord (8-5) qui semblait mener le match.

Avec leur objectif en toute sécurité et sans peur et à se connecter avec leurs pivots, ce qui ne devrait pas être redouté par les grips locaux, ceux de Jordi Ribera ont progressivement diminué les pulsations de l’équipe locale qui, incapable de jouer à pleine vitesse, a fini dégonflage.

Sur la base du commerce et du talent, les Hispaniques ont scellé un triomphe (30-26) qui les met avec un pied en demi-finale, qui atteindra mathématiquement lundi prochain s’ils battent Biélorussie.

Alignement Espagne: 30 – Corrals; Solé (1), Raúl Entrerríos (4), Morros (-), Alex Dujshebaev (2), Cañellas (1) et Ariño (4) -équipe initiale- Pérez de Vargas (ps), Maqueda (6), Ángel Fernández ( 3), Sarmiento (2), Aginagalde (-), Figueras (4), Aleix Gómez (3, 1p), Gideon Guardiola (-) et Dani Dujshebaev (-).

Marqueur toutes les cinq minutes: 3-3, 8-6, 9-9, 11-10, 13-14 et 17-16 (repos) 19-18, 23-19, 24-20, 26-22, 29-23 et 30-26 (Final)

. @ RFEBalonmano ???? célébrer une victoire durement gagnée qui signifie qu’ils sont toujours sur la route de Stockholm. # ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/XZZVmvsbYp

– EHF EURO (@EHFEURO) 18 janvier 2020

Trajectoire immaculée

Les joueurs de Jordi Ribera Ils ont une séquence victorieuse et cinq. Ils ont battu la République tchèque 31-25, lors du premier match de la deuxième phase.

L’équipe nationale avait clôturé la première phase avec une autre victoire solide, cette fois contre un Pays-Bas qui est une équipe beaucoup plus faible que Jordi Ribera et l’équipe nationale a parfaitement fait son travail pour finir par gagner par 36-25, certifiant sa troisième victoire en autant de matchs.

Auparavant, ils ont submergé l’Allemagne (33-26) et ont également fait leurs débuts, grâce à une grande deuxième partie, en Lettonie jusqu’à la fin 33-22.

