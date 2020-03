Les Hispaniques les plus recherchés aux États-Unis UU. pour abus sexuel d’enfants

Le FBI a inclus 8 Hispaniques dans sa liste des “plus recherchés” aux États-Unis. UU. pour abus sexuel Ces Hispaniques sont considérés comme des criminels qui ont commis “certains des pires crimes contre la population la plus vulnérable”. Dans certains États, jusqu’à 40% des personnes incarcérées sont incarcérées pour des délits sexuels contre des enfants.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a inclus 8 Hispaniques dans sa liste des “plus recherchés” aux États-Unis pour abus sexuels. Certains ont dans la trentaine et d’autres dans la 70e, a rapporté Fox News.

Ces Hispaniques ainsi que d’autres criminels sont des fugitifs accusés de violence indicible contre des mineurs.

Un coup de pouce des enquêteurs fédéraux à travers le pays a mis en lumière la page des délinquants sexuels des enfants les plus recherchés par le FBI, dont 22 hommes en général.

“La page est un outil de sensibilisation que le FBI utilise pour garantir que les victimes ne soient pas oubliées, et les auteurs savent que le FBI poursuit ses efforts pour les trouver et les arrêter, de sorte qu’ils sont responsables de leurs actes criminels”, a déclaré un porte-parole. du FBI à Fox News.

“Chacun de nos 56 bureaux locaux utilise ce site pour attirer l’attention du public sur des cas spécifiques dans leur région”, a déclaré le porte-parole.

Les personnes représentées sur le site sont des criminels qui ont commis “certains des pires crimes contre la population la plus vulnérable”.

“Chacun des criminels a été inculpé par le gouvernement fédéral de plusieurs crimes contre des enfants et a choisi de fuir avant de comparaître devant le tribunal pour répondre de leurs accusations ou violations”, a déclaré le représentant du FBI.

“En tant que tel, chacun d’eux est actuellement recherché pour un vol illégal afin d’éviter des poursuites, ainsi que ses accusations initiales de violence contre un enfant”, a-t-il ajouté.

Le bureau dirige actuellement 85 groupes de travail sur l’exploitation et la traite des enfants à travers les États-Unis avec une représentation de plus de 400 agences nationales et locales d’application de la loi, ainsi que plus de 850 officiers du groupe de travail, selon Fox News .

Sa mission est de fournir “une réponse d’enquête rapide, proactive et fondée sur le renseignement à la victimisation sexuelle des enfants et à d’autres crimes contre les enfants”.

«La police déploie beaucoup d’efforts dans ce domaine. Dans certains États, jusqu’à 40% des personnes incarcérées sont incarcérées pour des délits sexuels contre des enfants », a déclaré David Finkelhor du Center for Crimes Against Children Research du Département de sociologie de l’Université du Hampshire.

«Il existe de nombreuses unités spéciales dans la police locale et fédérale qui travaillent spécifiquement dans l’exploitation sexuelle des enfants. C’est un travail important », a déclaré Finkelhor.

Voici les 8 Hispaniques «les plus recherchés» pour abus sexuels sur mineurs:

René F. Ramírez, 38 ans: Le citoyen mexicain est recherché pour sa participation présumée à la possession et à la réception de pornographie juvénile.

Les autorités ont allégué qu’entre juin 2007 et décembre 2009 environ, Ramírez était impliqué dans le trafic de pornographie juvénile, via des ordinateurs, à New York.

Le 7 mars 2011, un mandat d’arrêt fédéral a été émis contre Ramirez devant le tribunal de district des États-Unis, district sud de New York, après qu’il ait été accusé de possession et de réception de pornographie juvénile.