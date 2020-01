Les Hispaniques veulent être encore plus de légende | Sports pratiques

La Équipe espagnole masculine de handball Il disputera sa troisième finale consécutive dimanche pour le titre continental, à la recherche de sa deuxième médaille d’or suivie, et pour augmenter la légende d’une équipe qui continue de s’améliorer et de mieux rivaliser chaque jour.

Jordi Ribera Il a réussi à quadriller une équipe exemplaire au cours de ces années, où il n’y a pas d’étoiles, ou toutes le sont, car un jour il se démarque l’un et l’autre, son coéquipier le plus remarquable. Cette qualité est l’une des meilleures armes de l’équipe, car l’adversaire n’a pas quelqu’un en particulier à surveiller, mais chaque jour est différent et se démarque.

Le fait, qui est certifié par Ribera, qui souligne que “la bonne chose à propos de cette équipe est que sa force réside dans le collectif, dans chaque jeu, tout joueur peut être le protagoniste.”

Beaucoup d’équipement

Cette politique d’équipe permet de répartir les minutes entre l’ensemble de l’équipe, ce qui est essentiel dans un championnat de dureté de l’équipe, dans lequel tous les deux jours il y a un match, huit matchs en deux semaines. Cela doit être un facteur en faveur de l’Espagne en finale, où vous rencontrerez une Croatie avec une rotation plus faible sur le banc.

Les deux équipes ont remarqué que l’usure en demi-finale, mais l’effort supplémentaire croate pour se rendre en Norvège, obtenu dans la deuxième extension, peut également être un autre truc espagnol. En fait, nous devrons attendre si la centrale croate Luka Cindric, un élément clé du groupe des Balkans, se remet de sa blessure musculaire.

Bien sûr, sûrement pas perdu aussi le central Domagoj Duvnjak et Igor Karacic, très important pour son équipe dans le (22-22) qui a obtenu dans les dernières minutes contre l’Espagne dans la deuxième phase de ce championnat.

Mis à part les noms et les tactiques, ce qui sera sûrement vu, et beaucoup, sera la tension et les nerfs d’un événement de la taille d’une finale continentale, où celui qui sait le mieux comment prendre la pression est généralement le vainqueur. Chapitre dans lequel les deux équipes sont déjà expertes, après de nombreuses batailles derrière elles.

Apparemment, entre les deux lors de la confrontation à Vienne, l’Espagne a montré plus de qualité et de cohésion, mais les Croates les ont dépassés dans le jeu confus et où les systèmes ont finalement disparu.

Grand tournoi

Qui parie vraiment sur la victoire de ses Hispaniques est Jordi Ribera, qui loue le championnat que ses joueurs font, malgré tout ce qui a été fait “, l’équipe s’est adaptée à toutes les circonstances, non seulement le jeu, mais aussi hors piste et nous sommes là. C’est une finale et les finales sont toutes spéciales. ”

L’entraîneur espagnol ne veut aucune excuse, ni la fatigue accumulée, après avoir disputé huit matchs en seulement deux semaines, encore moins, le rôle de “local” qui affrontera la Croatie finale, qui aura le soutien de milliers de fans en les stands de Stockholm Tele2 Arena.

