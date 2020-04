Les hôpitaux américains testent le sang des patients récupérés comme antidote au COVID-19

En l’absence de vaccin contre la nouvelle souche de coronavirus, divers pays conçoivent des thérapies sang des patients récupérés de la COVID-19, pour une utilisation chez les personnes qui ont encore la maladie.

Plus précisément, ils utilisent un composant du sang appelé plasma, qui contient des anticorps, mais pas des globules rouges. Cette substance provenant de patients guéris d’une maladie est appelée “plasma convalescent“

D’autres tests avec cette substance avaient déjà été effectués avec la crise sanitaire du SRAS et le Ebolamais les scientifiques de États Unis ils effectuent ce test sur plusieurs personnes.

La Food and Drug Administration des États-Unis (Fda, pour son acronyme en anglais) a déjà classé plasma convalescent comme un «nouveau drogue dans la recherche », après l’effort de plus de 100 spécialistes qui ont commencé à effectuer des tests, enregistrer les candidats et obtenir l’autorisation de l’agence.

Cette substance pourrait diminuer la gravité ou raccourcir la durée de la maladie, affirment les spécialistes. Par conséquent, il est nécessaire de mener des recherches à cet égard et de “faciliter l’accès d’urgence aux patients individuels”.

Dans La Chine et le Royaume-Uni il existe également des preuves cliniques de plasma convalescent. Le secteur de la santé mexicain mène également des études à cet égard, a déclaré Jorge Enrique Trejo Gómora, directeur général du Centre national de transfusion. Sang.

Avec des informations d’Infobae et Notimex.

Cela peut vous intéresser:

Voilà comment l’Italie et les États-Unis étaient quand ils ont commencé la phase 3 de la contingence

“Le pire reste à venir”, prévient l’OMS de la pandémie de coronavirus

Trump annonce la suspension temporaire de l’immigration en prévision de COVID-19