Les hôpitaux de Mexico, sur le point d’atteindre leur capacité maximale au milieu de la pandémie de coronavirus

MADRID, 20 avr (EUROPA PRESSE) –

Les hôpitaux de Mexico sont sur le point d’atteindre leur capacité maximale au milieu de la pandémie de coronavirus après avoir reçu près d’une centaine de patients nécessitant une intubation ces derniers jours, selon les informations du journal ‘El Norte’.

Le maire de la capitale mexicaine, Claudia Sheinbaum, a affirmé que parmi les 16 municipalités de la ville, la plus touchée est Iztapalapa, dont l’hôpital général a atteint sa pleine capacité et refuserait de nouveaux patients.

Sur les 54 hôpitaux publics de la capitale, huit sont déjà occupés à plus de 80%, comme l’indique le journal «El Universal». Selon l’application CDMX, qui a été présentée au cours du week-end par Sheinbaum et indique la disponibilité dans les hôpitaux de la région métropolitaine de la vallée du Mexique, cinq autres sont à disponibilité moyenne.

À ce jour, à Mexico, 487 personnes avaient été intubées dans les hôpitaux et 178 décès étaient dus à Covid-19. Le total des cas confirmés dépasse 2 299 personnes. Dans tout le pays, il y a 650 morts et plus de 7 400 personnes infectées.

Cependant, les autorités locales ont assuré que la capacité sera élargie “dans les prochaines semaines grâce au travail coordonné de toutes les institutions, ce qui permettra d’augmenter le nombre de ventilateurs et d’incorporer des agents de santé”.

Les autorités de Mexico ont ainsi réitéré à la population qu’en cas de présentation de l’un des symptômes de Covid-19, tels que fièvre, toux, mal de gorge ou difficulté à respirer, elle peut contacter les autorités par téléphone portable ou via Internet.