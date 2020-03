Les hôpitaux espagnols regorgent de patients atteints de coronavirus (VIDEO)

La pandémie de coronavirus (COVID-19) dans Espagne Il continue d’augmenter son nombre de personnes infectées de sorte que les hôpitaux ont été dépassés dans leur capacité, ce qui a conduit à la les patients ils doivent être pris en charge entre les couloirs des nosocomios.

Les malades, assis sur des chaises, avec des respirateurs à oxygène, dans des lits placés dans les couloirs et tous collés les uns aux autres, sont les images qui inondent le les hôpitaux dans le Pays européen à cause de l’infection.

À travers une vidéo partagée par le journal local Le monde, on peut voir que le Hôpital de Leganés connaît son point le plus critique en raison du nombre croissant de personnes infectées dans les derniers jours.

En raison de la grande quantité de infectéLes hôpitaux ont dû envoyer des patients dans d’autres établissements médicaux à proximité disposant de lits disponibles.

Selon les rapports Javier García, délégué syndical de l’UGT de l’hôpital, l’hôpital Leganes c’est “trois fois plus de capacité et il y a des gens sans lit, assis sur des chaises en plastique pendant plus de 30 heures”, a-t-il ajouté, “j’ai vu une personne par terre entre deux chaises. Psychiquement, c’est terrible. “

Cependant, cet établissement n’est pas le seul hôpital à avoir un surpeuplement car le Prince des Asturies, situé à Alcala, et le Infanta Leonor, dans Vallecas, sont également saturés.

“Je ne sais pas si les autorités savent ce qui se passe dans les hôpitaux. Nous sommes en retard depuis longtemps. Nous sommes dans une situation où la demande dépasse les ressources et, par conséquent, je demande l’intervention de militaire, qui ont une expérience de ces questions “, a déclaré un docteur du centre hospitalier.

Le nombre de personnes infectées par COVID-19 dans Espagne augmente de plus en plus, jusqu’à présent, il y a un total de 25 mille 483 infectés y mille 422 décès, de sorte que l’inquiétude dans le pays européen reste latente.

