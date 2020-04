Les hôpitaux menacent les médecins de les licencier s’ils signalent un manque de matériel

Aux États-Unis, des hôpitaux ont menacé de licencier des agents de santé qui révèlent leurs conditions de travail lors de la pandémie de COVID-19.

Bloomberg a recueilli le témoignage de plusieurs médecins comme Ming Lin, qui travaille dans une salle d’urgence à Washington. Il a expliqué qu’il n’avait pas l’équipement médical approprié.

Une infirmière de Chicago a été licenciée après avoir envoyé un e-mail à ses collègues leur disant qu’elle voulait avoir un masque approprié pour se protéger contre le risque de contracter le virus.

Pour sa part, le système de santé Langone à New York a averti ses employés qu’ils pourraient perdre leur emploi s’ils parlaient aux médias sans autorisation préalable.

“Ils essaient de nous faire taire.”

Ces travailleurs de la santé ont pris la parole. Leurs hôpitaux les ont licenciés.

Les médecins et les infirmières disent qu’attirer l’attention sur les besoins urgents et les conditions hospitalières est le seul moyen de forcer le changement et de sauver des vies. Mais cela leur a coûté leur travail.https: //t.co/yBt9AuRiTY

