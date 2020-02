Les hôtels de luxe à Barcelone ont une occupation de 37% la semaine de Mobile | Économie

Les hôtels 4 et 5 étoiles de Barcelone ont enregistré une occupation moyenne de 37% au cours de cette semaine, dans laquelle le Mobile allait se tenir, contre les prévisions de 91%, bien que la facturation n’ait pas autant souffert car de nombreuses chambres ont déjà Ils ont été fiancés et payés.

Des sources du promoteur et consultant 3Capital ont expliqué à Efe que les hôtels de 3, 4 et 5 étoiles n’ont enregistré que 9% de moins que le revenu attendu avant l’annulation du Mobile par le coronavirus, car de nombreuses chambres déjà ils ont déjà été embauchés et, par conséquent, ils seront facturés à parts égales.