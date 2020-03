Les huiles essentielles fonctionnent-elles? Voici ce que dit la science

Votre ami vous suggère d’utiliser une lotion infusée d’huile essentielle de menthe poivrée pour aider à combattre vos nausées. Votre collègue insiste sur le fait qu’il n’a jamais aussi bien dormi depuis qu’il a commencé à saupoudrer un peu d’huile de lavande sur son oreiller la nuit. L’an dernier seulement, les consommateurs aux États-Unis ont dépensé 1 milliard de dollars en produits pétroliers essentiels et devraient dépasser 11 milliards de dollars d’ici 2022. Mais que disent les recherches? Les huiles essentielles fonctionnent-elles vraiment?

Qu’est-ce que l’aromathérapie?

Les huiles essentielles sont des huiles, généralement parfumées, qui ont été extraites des racines, des fleurs, des feuilles ou des graines de plantes en utilisant de la vapeur ou une pression appliquée. Le qualificatif «essentiel» fait référence au fait que l’huile contient «l’essence» de la plante (c’est-à-dire les produits chimiques naturels qui fournissent une odeur ou une saveur distincte). Dans la pratique de l’aromathérapie, ces huiles – une fois diluées – sont appliquées sur la peau, odorantes, tamponnées sur un oreiller ou dans un bain, ou chauffées pour que leur arôme se disperse dans l’air. Certains savons et lotions peuvent également être fabriqués avec des huiles essentielles et utilisés comme produits d’aromathérapie.

L’utilisation d’huiles essentielles est interculturelle et remonte à des milliers d’années. Beaucoup connaissent l’histoire de l’encens offert comme l’un des cadeaux des mages. Même si vous n’avez pas acheté de rouleau ou de diffuseur d’huile essentielle, il est probable que vous les ayez quand même utilisés. Le Vubub de Vick, généralement frotté sur la poitrine comme antitussif, contient les huiles essentielles d’eucalyptus, de cèdre et de muscade (entre autres) en suspension dans de la vaseline.

Les huiles essentielles et l’aromathérapie fonctionnent-elles?

Le National Institute of Health fournit un résumé complet via la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis des recherches menées sur l’efficacité des huiles essentielles. Actuellement, il n’y a aucune recherche confirmée par des preuves montrant des maladies qui peuvent être guéries grâce à l’utilisation d’huiles essentielles ou à la pratique de l’aromathérapie. Les résultats sur les autres avantages possibles des huiles essentielles comme, par exemple, les élévateurs d’humeur ou les analgésiques, sont plus mitigés. Mais la plupart ne sont toujours pas concluants.

L’une des études scientifiques qui ont révélé des résultats positifs avec les huiles essentielles concerne des patients atteints de démence. Bien que, contrairement à la tradition, boire une cuillère à soupe d’huile de poisson tous les jours n’empêchera probablement pas la démence, il existe des preuves que le baume à base d’huile de citron réduit l’agitation chez les patients atteints de démence selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry.

Il existe d’autres réussites éprouvées pour les huiles essentielles, telles que le traitement de l’acné avec de l’huile d’arbre à thé et le traitement de l’alopécie areata ou la perte de cheveux avec des huiles comme le thym, le romarin, la lavande et le bois de cèdre.

La recherche sur l’utilisation des huiles essentielles présentes dans les agrumes est particulièrement intéressante en raison de leurs qualités antibactériennes naturelles. Par exemple, il a été démontré que l’huile d’agrumes, en particulier lorsqu’elle est combinée avec des sels de la mer Morte, inhibe la croissance bactérienne chez la souris et agit comme un agent anti-inflammatoire. La bergamote, huile essentielle d’agrumes, pourrait aider à lutter contre la croissance des causes courantes d’intoxication alimentaire comme la listeria, l’e coli et le staphylocoque.

Cependant, la plupart de ces études ne se sont pas encore étendues aux essais cliniques, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de travail à faire avant que les huiles essentielles soient potentiellement prescrites par les médecins. Étant donné le grand intérêt du public pour les huiles essentielles, que ce soit pour cibler des choses que d’autres médicaments n’ont pas réussi à résoudre (comme les migraines, l’anxiété, le stress, l’insomnie et la mémoire) ou pour contrôler ce qui se passe dans leur armoire à pharmacie sans ordonnance, plus la recherche sur les avantages possibles des huiles essentielles vaut clairement la peine.

Il y a très peu d’effets secondaires notés associés à l’utilisation d’huiles essentielles, bien qu’aux États-Unis, ils ne nécessitent pas l’approbation de la FDA. Une exception est les effets de type œstrogène notés pour les huiles de lavande et d’arbre à thé qui ont été liés à l’hypertrophie mammaire chez les garçons prépubères lorsqu’ils sont appliqués sur de longues périodes.

Donc, si vous cherchez à soulager le stress, l’ajout de quelques gouttes d’huiles essentielles diluées dans un bain chaud ne fait probablement pas de mal. Mais avant de dépenser 40 $ pour une bouteille de 15 ml, vous voudrez peut-être d’abord essayer une bougie parfumée.

