Les îles Baléares prennent des mesures énergiques contre le “tourisme ivre”

MADRID, 17 janvier (.) – Le gouvernement régional des îles Baléares a adopté vendredi une loi pour lutter contre le soi-disant “tourisme d’ivresse”, interdisant les “happy hours” et les bars ouverts, et restreignant la vente d’alcool dans certaines grandes zones concentration du public dans l’archipel méditerranéen.

La nouvelle réglementation interdit également le «balcon», une pratique dangereuse qui a coûté la vie à des dizaines de touristes ivres ces dernières années et qui implique de passer d’un balcon à un autre, généralement dans des hôtels et des appartements touristiques, ou de se lancer dans Une piscine d’en haut.

Les excursions éthiques ou “pubcrawling”, les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées, les fêtes en bateau et les publicités pour les boissons alcoolisées ont été interdits à Playa de Palma et Magaluf, à Majorque, ainsi qu’à Sant Antoni, à Ibiza.

Les touristes ne pourront pas non plus acheter d’alcool dans ces zones entre 21h00 et 08h00 heure locale.

“Les îles Baléares deviennent la première destination en Europe à lutter contre le tourisme basé sur les excès”, a déclaré à la presse le directeur régional de l’économie et du tourisme, Iago Negueruela.

Quiconque pratique ou autorise le “balconing” sera expulsé de son hôtel et pourrait encourir une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 euros (66 540 $), a-t-il ajouté.

Certains critiques ont déclaré que ces mesures pourraient nuire aux petites entreprises de ces deux îles.

“Je trouve cela exagéré et disproportionné”, a déclaré à la télévision publique espagnole José Tirado, président de l’Association des commerçants et des entreprises de services touristiques de Majorque (ACOTUR).

(1 dollar = 0,9017 euros)

