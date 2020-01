Les immigrants d’Amérique centrale n’abandonnent pas

Dans une vidéo, ils observent comment des immigrants d’Amérique centrale sont arrivés dans la zone frontalière du Mexique et du Guatemala. Les immigrants d’Amérique centrale avaient l’intention de grimper la paroi métallique de la migration mexicaine. «Monsieur le président AMLO, nous demandons de l’aide», était l’une des expressions figurant sur les banderoles.

Des centaines de Immigrants d’Amérique centrale Ils n’abandonnent pas pour tenter de franchir la frontière du Mexique et poursuivent ainsi leur route vers les États-Unis.

Comme on le rappellera, l’Institut national des migrations du Mexique a signalé que plus de deux mille Immigrants d’Amérique centrale ils avaient été détenus aux points d’inspection installés dans les sites du Chiapas et de Tabasco.

Dans une vidéo, ils ressemblent à Immigrants d’Amérique centrale Ils sont arrivés dans la zone frontalière du Mexique et du Guatemala, où un mur de métal a bloqué leur passage, fortement gardé par des agents de sécurité des frontières.

Photo / Capture du monde hispanique

Pendant ce temps, un groupe de Immigrants d’Amérique centrale ils avaient l’intention de grimper la paroi métallique de la migration mexicaine, mais les agents de sécurité des frontières les ont empêchés.

Dans un autre scénario, les parents de familles ont montré des banderoles demandant de l’aide pour traverser la frontière du Mexique, après leur arrivée en caravane du Guatemala.

“Monsieur le Président AMLO, nous demandons de l’aide”, C’était l’une des expressions affichées sur les banderoles et c’était un appel direct au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui a été très strict avec les mesures prises autour de l’intention du Immigrants d’Amérique centrale de traverser le Mexique et d’arriver aux États-Unis.

Cependant, les signes de soutien au gouvernement du Guatemala pour ne pas entraver la route de Immigrants d’Amérique centrale Ils se sont reflétés à la frontière mexicaine.

«Guatemala, ville, merci pour votre soutien», a été la fraise montrée par un autre jeune homme au milieu d’un soleil miséricordieux.

Photo / Capture du monde hispanique

Les heures passaient et les rayons du soleil étaient plus forts. L’échantillon audiovisuel a montré comment les agents de la sécurité des frontières ont accepté d’ouvrir la voie à un groupe pour s’installer au Mexique.

Il convient de rappeler qu’il s’agit de la première caravane de migrants de l’année 2020, qui est partie le 14 janvier avec plus de 3 500 personnes d’El Salvador, du Honduras et du Guatemala.