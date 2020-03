Les immigrants de coronavirus peuvent consulter un médecin

L’USCIS a déclaré qu’il ne “punirait” pas les immigrants cherchant de l’aide avec le coronavirus. L’USCIS a assuré qu’il n’envisagerait pas de fournir une assistance pour les coronavirus lorsqu’il déciderait d’accorder ou non une “carte verte” aux immigrants. L’USCIS a fait cette annonce en reconnaissant que certains immigrants pourraient ne pas attirer l’attention sur le coronavirus en raison de la nouvelle règle relative aux frais publics.

Le Service de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis (USCIS) a exhorté les immigrants à consulter un médecin s’ils développent des symptômes du coronavirus sans craindre d’être pénalisés par la règle des charges publiques.

Le gouvernement américain a déclaré que sa nouvelle disposition, qui refuse la résidence permanente légale aux étrangers utilisant l’aide sociale, ne s’appliquera pas aux immigrants qui demandent des soins médicaux en vertu de COVID-19, a rapporté l’AP.

L’USCIS a rapporté vendredi que la recherche d’un traitement ou de services préventifs n’affecterait le statut d’immigration de personne, malgré les dispositions du nouveau règlement sur les charges publiques, qui est entré en vigueur le mois dernier et punit les immigrants qui ont besoin d’aide publique.

L’agence a reconnu que certains immigrants peuvent hésiter à consulter un médecin et a déclaré qu’elle “n’envisagera pas les tests, les traitements ou les soins préventifs liés aux coronavirus” lors de la détermination de l’admissibilité d’une personne à la carte verte.

Il a ajouté que ceux qui ne sont pas en mesure de travailler ou d’aller à l’école et qui doivent subvenir à leurs besoins avec l’aide publique pendant la durée de l’épidémie et du rétablissement, peuvent alors présenter une explication et des documents, et que ceux-ci seront pris en considération.

L’USCIS a fait cette annonce après que des législateurs et des groupes d’activistes ont demandé au gouvernement de suspendre la prestation pendant l’épidémie de coronavirus. Les militants disent avoir reçu des appels d’immigrants préoccupés par les conséquences de la recherche de soins médicaux sur leur statut d’immigrant.

Angelica Salas, directrice exécutive de la Coalition for Humane Immigrant Rights à Los Angeles, a déclaré que son groupe et d’autres groupes ont tenu une conférence de presse appelant les immigrants à demander des soins si le Ils en ont besoin et on leur a rappelé que leur santé et celle de leur famille est la chose la plus importante.

“Les gens ont des doutes sur leur vulnérabilité à la maladie, mais aussi sur leur vulnérabilité migratoire, en termes de découverte”, a-t-il ajouté.

Salas a déclaré qu’il ne faisait pas entièrement confiance au gouvernement Trump, mais qu’il s’attend à ce que les autorités étatiques et locales soutiennent les immigrants qui recherchent les soins médicaux dont ils ont besoin, quel que soit leur statut d’immigration.

Des militants ont critiqué le règlement sur les charges publiques, qui punit les immigrants qui se trouvent légalement dans le pays et qui ont été autorisés à accéder à certaines prestations d’aide publique, telles que des coupons alimentaires, pour leurs enfants nés aux États-Unis. Unis.

Alors que le coronavirus se propage aux États-Unis, des militants et des législateurs ont averti que la peur excessive de certains immigrants de demander des soins médicaux pourrait se retourner contre la santé publique.